Où Emma a-t-elle été filmée? Ces lieux de tournage donnent vie à Highbury! – HITC

Faites le tour des intérieurs grandioses et des paysages magnifiques dans cette belle adaptation.

Cela a l’air absolument magnifique, mais où Emma a-t-elle été filmée?

En Anya Taylor-Joy, nous avons confiance!

L’actrice de 23 ans a réalisé jusqu’à présent des performances exceptionnelles dans sa carrière, époustouflant les fans d’horreur dans la classe de maître obsédante de Robert Eggers, The VVitch, en 2015.

Il était immédiatement clair pour la plupart qu’Anya serait une personne à surveiller dès le départ, et c’était certainement le cas. Depuis lors, elle a réalisé un travail plus formidable dans des groupes comme M. Night Shyamalan’s Split, le film criminellement sous-estimé Thoroughbreds 2017, Glass 2019, et maintenant, dans Emma de Autumn de Wilde.

Sur la base du roman de Jane Austen de 1815 du même nom, on ne peut nier que nous l’avons fait à de nombreuses reprises auparavant. Cependant, le scénario d’Eleanor Catton lui donne une mise à jour vraiment rafraîchissante et les acteurs ont tous une balle avec ces personnages classiques.

On pourrait dire qu’un tel film ne dépend que de son emplacement, mais à cet égard, il n’ya rien à craindre non plus…

Anya Taylor-Joy, Johnny Flynn et Bill Nighy assistent au photocall «Emma» au Soho Hotel le 12 février 2020 à Londres, en Angleterre.

Où Emma a-t-elle été filmée?

Comme l’a souligné Tatler, Emma a été filmée à plusieurs endroits.

L’endroit utilisé pour la maison d’Emma est Firle Place, situé à Firle, East Sussex, Royaume-Uni. C’est un endroit idéal pour donner vie aux merveilles de Hartfield.

Quant au Highbury, où notre protagoniste navigue fréquemment, des tirs ont eu lieu dans le village de Lower Slaughter, les Cotswolds. Gloucestershire. Le ruisseau et les ponts contribuent à la beauté des paysages du film, et ceux qui connaissent la région reconnaîtront certainement la place du marché, ainsi que la salle des fêtes et les cottages confortables.

Les intérieurs de Wilton House, Salisbury figurent également de manière extravagante dans le film, ainsi que des beautés extérieures comme les roseraies. C’est absolument ravissant et la cinématographie de Christopher Blauvelt le montre vraiment.

Quant aux autres maisons utilisées pour le tournage, nous avons Kingston Bagpuize House, Oxfordshire, qui a été utilisée pour la maison de Lord Merton à Downton Abbey. De plus, il y a Chavenage House, Gloucestershire, qui a été capturé dans la populaire série Poldark.

Lieux de tournage Emma: vous pouvez en visiter!

Si vous souhaitez voir vous-même certains de ces somptueux endroits, cela en vaut vraiment la peine.

Selon House Beautiful, vous pouvez visiter les sites suivants:

– Chavenage House (ouvert à la visite de mai à septembre)

– Firle Place (ouvert de juin à septembre)

– Wilton House (d’avril à septembre)

– Kingston Bagpuize House (ouvert pour des visites de mars à septembre)

Le public loue Emma et Anya Taylor-Joy

Le film a déjà suscité de nombreux éloges de la part du public sur les médias sociaux, en mettant l’accent sur la performance centrale d’Anya Taylor-Joy.

Compte tenu des attentes élevées, la plupart semblent être sur la lune avec les résultats obtenus par le casting et l’équipe. Découvrez une sélection de tweets:

