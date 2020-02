Où est filmé Saturday Night Takeaway? Comment postuler pour être dans le public du studio! – HITC

Le spectacle avec littéralement tout et tout ce à quoi vous pouvez penser est de retour pour égayer les samedis soirs!

Apporter une énergie élevée, s’amuser et jouer à des jeux est ce que le samedi soir est à emporter.

L’émission ITV qui semblait se terminer en 2018 est de retour pour une seizième série en 2020.

Ant et Dec apportent le divertissement chaque samedi soir. Et cela comprend se déguiser en pandas, obtenir une multitude de visages célèbres dans le spectacle, des tonnes de farces et des danseurs de cannettes.

L’émission est diffusée en direct depuis le studio. Alors, où est filmé Saturday Night Takeaway?

Ant McPartlin et Declan Donnelly assister à la cérémonie des Virgin Media British Academy Television Awards au Royal Festival Hall le 12 mai 2019 à Londres, en Angleterre.

Samedi soir à emporter: date de début 2020

Une toute nouvelle série de plats à emporter du samedi soir débutera le samedi 22 février. L’émission est diffusée sur ITV de 19 h à 20 h 30.

L’épisode 1 voit Ant v Dec devenir mondial, ainsi que Stephen Mulhern en tant qu’invité en studio. Les Pussycat Dolls devraient se produire, tandis que Camila Cabello est la première annonceuse invitée de la série 2020.

Cela fait deux ans que la série a été diffusée et maintenant Ant et Dec sont de retour plus gros et meilleurs que jamais. La série 16 devrait présenter le plus grand cadeau de l’histoire de la télévision britannique.

Où est filmé Saturday Night Takeaway?

Saturday Night Takeaway 2020 est filmé au BBC Television Centre de Londres (W12).

Originaires de Newcastle, Ant et Dec sont le duo de présentation de Geordie que tout le monde connaît et aime.

Mais il s’avère que leur lieu de travail est plus éloigné, à White City, à Londres.

Obtenez des billets pour le spectacle

C’est très simple d’obtenir des billets pour le spectacle, et quoi de plus? Ils sont gratuits.

Rendez-vous sur Applause Store pour enregistrer votre intérêt pour les billets. Vous devrez choisir une date spécifique, être âgé de plus de 18 ans et pouvoir voyager vers et depuis Londres.

Un samedi soir rempli de concerts, de célébrités et de l’humour de Ant et Dec – que demander de plus?

Si vous souhaitez aller plus loin et participer au spectacle, il est encore temps.

Vous devrez remplir un formulaire en ligne pour être considéré pour le spectacle. Les candidatures se terminent le vendredi 3 avril 2020.