Où est filmée Kate et Koji? Faites un voyage au bord de la mer dans la nouvelle sitcom ITV de Brenda Blethyn! – HITC

Kate et Koji devraient faire leurs débuts sur ITV le 18 mars, mais où la sitcom balnéaire a-t-elle été filmée?

En ce qui concerne les comédies télévisées, le plus souvent, ce sont la BBC et Channel 4 qui proposent la plus grande gamme de sitcoms et de panneaux, tandis qu’ITV est plus célèbre pour ses séries dramatiques captivantes.

Cependant, tout cela devrait changer le 18 mars alors qu’ITV accueille une nouvelle sitcom, Kate et Koji, sur les ondes.

La série devrait mettre en vedette Brenda Blethyn de Vera Fame et Jimmy Akingbola de Holby City, mais où est tournée la nouvelle sitcom?

Kate et Koji sur ITV

Kate et Koji racontent l’histoire d’une femme de la classe ouvrière qui dirige un café typique en bord de mer et de sa toute nouvelle amitié volatile avec un médecin demandeur d’asile d’Afrique.

L’amitié étincelante du couple se déroule dans le magnifique décor d’une ville balnéaire, mais où exactement ce que la série ITV a filmé?

Où est filmée Kate et Koji?

Kate et Koji ont été filmés dans la ville côtière idyllique de Herne Bay dans le Kent en janvier 2020.

Herne Bay est située à seulement six miles au nord de la ville de Canterbury ainsi qu’à 10 miles à l’ouest de la célèbre ville balnéaire de Margate.

La série ITV se déroule dans et autour du Joan’s Café sur le front de mer de Herne Bay. Dans la vraie vie, le lieu utilisé pour le Joan’s Café est le café et le glacier ‘Traditional Pie & Mash’ de Herne Bay, situé entre l’arcade des divertissements familiaux de Tivoli et la boutique de kebab Clocktower.

Également tourné à Herne Bay

La ville de Kent de Herne Bay et la ville voisine de Canterbury ont accueilli bien plus que Kate et Koji.

Des productions telles que Rustom et Got to Dance ont également transité, mais le plus gros du lot est le remake de Disney La Petite Sirène qui aurait tourné dans et autour de Herne Bay en octobre 2019 selon KentOnline.

Kate et Koji d’ITV débuteront à 20 heures le mercredi 8 mars et la série devrait durer six épisodes.

