Où était Batman pendant le film Harley Quinn?

Batman était absent pendant les événements de Oiseaux de proie (et l’émancipation fantastique d’un Harley Quinn), malgré le tournage du film dans la ville de Gotham; cette absence incite les téléspectateurs à se demander: où est le célèbre croisé à capuchon de la ville? Le dernier Warner Bros. ‘ Le film de DC a montré la bataille entre Harley Quinn de Margot Robbie et Roman Sionis / Black Mask d’Ewan McGregor, qui a eu lieu dans tout Gotham. Étant donné que c’est sa ville, il est curieux de savoir pourquoi Bruce Wayne a été porté disparu pendant toute cette débâcle.

Se déroulant quelque temps après les événements de David Ayer’s Suicide Squad, Birds of Prey voit Harley seule après sa séparation du Joker. La protection offerte par son association à MJ ayant maintenant disparu, des personnes dangereuses qu’elle a traversées au fil des ans commencent à venir à elle – y compris Sionis. Dans une tournure inattendue des événements, elle fait équipe avec un gang de héros féminins – Huntress / Helena Bertinelli (Mary Elizabeth Winstead), Dinah Laurel Lance / Black Canary (Jurnee Smollett-Bett), Renee Montoya (Rosie Perez) et Cassandra Cain ( Ella Jay Basco) – qui s’emmêlent également avec Black Mask et sa chasse au diamant. Le cristal précieux a apparemment la clé de la fortune Bertinelli, que le seigneur du crime veut afin d’étendre ses opérations illégales à Gotham. Pour le contexte, rien n’indique que Batman tiendra compte du film. Pourtant, il est étrange que ce conflit se déroule dans sa ville et que le public n’entende rien de lui.

La lutte de Harley et de son équipe avec Black Mask les a amenés dans différentes parties de la ville. À un moment donné, presque tous les mercenaires de Gotham ont été arrêtés par Sionis et sommés de poursuivre les filles. Pendant tout ce temps, Batman n’était pas sur la photo. Harley l’a mentionné quelques fois, cependant, et a même nommé son animal de compagnie Hyena d’après lui, mais à part cela, la chauve-souris de Gotham n’était pas présente dans Birds of Prey.

Cela étant dit, sachant que Harley a récapitulé sa rencontre avec Wayne comme on le voit dans Suicide Squad, sans parler du fait que le film existe dans le DCEU, il est sûr de supposer que le Batman auquel elle fait référence est la version du personnage de Ben Affleck. Depuis que l’acteur a quitté le rôle depuis longtemps, en passant le manteau de Batman à Robert Pattinson, il aurait été difficile d’inclure Batman dans Birds of Prey. De toute évidence, l’utilisation de la version la plus récente ne sera possible que si la réalisatrice Cathy Yan rompt la continuité, sans parler du fait qu’il n’y a toujours pas de confirmation que The Batman de Matt Reeves sera également dans le DCEU.

En termes de narration, en supposant que Birds of Prey’s Gotham a Affleck’s Batman, il est clair qu’un temps considérable s’est écoulé depuis les événements de Suicide Squad. Si les téléspectateurs suivent le plan original de Zack Snyder pour Wayne de DCEU, il serait mort lors des événements de Justice League Part 2. Il y a une possibilité que Yan ait simplement suivi la trajectoire que Snyder a définie pour son Batman. Comme il n’y a pas d’avenir clair pour la version originale de la franchise, étant donné que Reeves est plus susceptible de redémarrer, il n’y a vraiment aucune ramification à supposer que Batman a disparu. Si quoi que ce soit, cela pourrait aider la franchise à quitter le personnage. Si ce n’est pas le cas, il est également possible qu’il soit simplement à la retraite. Batman d’Affleck était déjà vieux et battu – une approche unique sur le héros qui est généralement représenté sur grand écran pendant ses beaux jours. Encore une fois, compte tenu du saut dans le temps, Birds of Prey peut s’en tirer avec l’idée que Wayne a déjà raccroché son capuchon et sa cape, et malheureusement, il n’y a encore personne pour assumer le rôle de protecteur de Gotham.

Oiseaux de proie (et l’émancipation fantastique d’un Harley Quinn) déjà préparé le terrain pour une refonte potentielle du Joker dans le DCEU étant donné le statut compliqué de Jared Leto dans la franchise. Bien qu’il n’y ait pas de mot officiel concernant l’endroit où se trouve Batman dans le film, il a bien fait d’intégrer ces personnages à l’histoire sachant qu’ils ont des liens avec Harley.

