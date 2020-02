Où Fantasy Island (2020) a-t-il été filmé? Changement de lieu de tournage de la série télévisée – HITC

Une nouvelle vision a été dévoilée, mais où a été filmé Fantasy Island (2020)?

Bénéficiant de lieux magnifiques, il n’est pas étonnant que le public se demande où Fantasy Island a été tourné.

Quelle belle idée de film…

Eh bien, c’était déjà une bonne idée! Le dernier film de Jeff Wadlow (Truth or Dare) est une réinvention de la série bien-aimée de Gene Levitt du même nom, qui a commencé à être diffusée dans les années 70 et s’est poursuivie jusqu’en 1984.

Le spectacle bénéficie d’un culte important et il y avait toujours le potentiel de le transformer et de le transformer en quelque chose comme ça, et qui mieux que Blumhouse pour le produire?

Nous suivons un groupe de personnes qui sont projetées sur une île luxueuse et ont la chance de voir leurs fantasmes se réaliser sous leurs yeux. Cependant, le mystérieux M. Roarke (joué par Michael Peña) a des spectateurs devinant la vraie nature de tout cela dès le début.

Bien sûr, il y a un grand casting, mais la vraie star ici est l’île! Alors, où a-t-il été filmé?

Selon Global Film Locations, le tournage de Fantasy Island a eu lieu sur une île privée aux Fidji.

La source identifie qu’il s’agissait de Viani Bay, Fidji. Il y a des stations qui feraient des vacances de vos fantasmes. Cependant, pour ceux qui souhaitent rester dans le manoir qui apparaît en bonne place dans le film, tout n’est pas comme il apparaît…

En réalité, le bâtiment n’est composé que d’un étage, et les autres étages ont été ajoutés grâce aux merveilles de CGI. Bien que ce soit toujours une maison de vacances, il y a donc ça!

Les coordonnées sur Google Maps sont les suivantes: -16,764037, 179,914968.

Série télévisée Fantasy Island: lieux de tournage

C’est bien beau, mais est-ce le même endroit qu’ils ont utilisé pour la série télévisée Fantasy Island?

Les fans du prédécesseur du film auront vite compris que ce n’était pas le cas.

Selon IMDb, le lieu utilisé était Kaua’i, Hawaï, États-Unis, tandis que le Los Angeles County Arboretum & Botanic Garden et Bronson Canyon, Griffith Park ont ​​également été utilisés.

D’un autre côté, une grande partie a également été tournée aux Warner Brothers Burbank Studios en Californie, où ils ont tourné sur un décor de jungle et au-delà.

