Où Gretal et Hansel 2020 ont-ils été filmés? Les forêts irlandaises abritent quelque chose de sombre – HITC

Les prochains Gretal et Hansel vous donneront envie de rester à l’écart des forêts pour toujours.

Le genre du film d’horreur a connu une sorte de renaissance au cours des dernières années.

Nous avons eu des films comme IT, le brillant A Quiet Place et le film oscarisé de Jordan Peele, Get Out, qui ont reçu de nombreux éloges ces dernières années.

Bien sûr, cela incitera les réalisateurs et les studios à continuer de surfer sur la vague de popularité qui découle du succès de ces films.

Cue Gretal & Hansel, le dernier récit du fameux conte universellement connu des frères Grimm.

De quoi parle Gretal & Hansel?

Nous connaissons tous l’histoire de Hansel et Gretal. Deux enfants, un frère et une sœur, sont forcés de quitter leur domicile par une méchante belle-mère après la famine.

Après avoir réussi à retourner une fois chez eux, Hansel et Gretal finissent par se perdre la deuxième fois qu’ils sont emmenés dans les bois et finissent par tomber sur une sorcière cannibale.

Pour le film 2020 de Gretal et Hansel, cependant, les choses ont légèrement changé avec une Gretal plus âgée prenant en charge et conduisant son jeune frère dans les bois sous leur propre vapeur afin de chercher de la nourriture ou du travail, croisant à nouveau les chemins avec un mal sorcière qui les mesure pour le dîner.

Quelques visages familiers

Sophia Lillis de la renommée informatique est à la tête du casting principal un peu petit en tant que Gretal.

Samuel Leaky incarne Hansel dans cette horrible horreur et ne se lance que dans son deuxième rôle d’acteur.

Enfin, l’actrice sud-africaine Alice Krige incarne la sorcière cannibale de façon diaboliquement effrayante.

Où Gretal & Hansel a-t-il été filmé?

Alors que le conte Grimm original de Hansel et Gretal se déroule dans l’Allemagne médiévale, cette adaptation cinématographique se déroule dans une zone sans nom de la campagne de conte de fées.

En conséquence, l’équipe de production ne s’est pas sentie obligée de se diriger vers les forêts d’Allemagne et a plutôt choisi des bois autour de la capitale irlandaise de Dublin pour le tournage.

Une fois le tournage à Dublin, qui a eu lieu entre novembre et décembre 2018, terminé, la production a déménagé dans les forêts de la Colombie-Britannique au Canada pour des reprises et des ramassages.

Bien que ce soient normalement des endroits magnifiques et pittoresques, vous finirez probablement par réfléchir à deux fois avant de vous aventurer dans les bois après avoir vu Gretal & Hansel lors de sa sortie le 31 janvier 2020.

