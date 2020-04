Où l’extraction a-t-elle été filmée? Un actionneur de Netflix avec Chris Hemsworth – HITC

L’extraction met en vedette Chris Hemsworth et David Harbour, mais où a-t-il été filmé?

Les cinémas peuvent être fermés temporairement, mais cela ne signifie pas qu’il n’y a pas de films à voir absolument.

Au fil des ans, Netflix a acquis une réputation monumentale dans le domaine de la télévision, offrant au public certaines des séries les plus célèbres de la dernière décennie.

Cependant, le service de streaming a livré des films vraiment exceptionnels au fil des ans, tels que Okja, The Night Comes for Us, The Other Side of the Wind, Beasts of No Nation, Roma, Marriage Story, The Irishman et Uncut Gems.

Maintenant, ils traitent les fans de cinéma d’action à indice d’octane élevé avec le premier long métrage de Sam Hargrave, Extraction.

Le film met en vedette Chris Hemsworth dans le rôle principal de Tyler Rake, un mercenaire chargé de sauver le fils kidnappé d’un seigneur du crime notoire. Il met également en vedette David Harbour de Stanger Things et a été produit par les frères Russo, de renommée Marvel; Joe Russo a également écrit le scénario.

Là, vous avez un gagnant. Alors, où a-t-il été filmé?

Netflix: Où l’extraction a-t-elle été filmée?

Selon Indiewire, Extraction a été tourné principalement à Ahmedabad et à Mumbai. Cependant, ils comprennent également que l’équipage a également tourné des séquences à Ban Pong, Ratchaburi et en Thaïlande.

De plus, il a été filmé sur place à Dacca.

Il est donc clair de voir qu’ils se sont rendus dans de superbes endroits pour aider à immerger le public dans le spectacle. Quant à Mumbai, il convient également de noter que ce pourrait être un lieu important exploré sur les écrans cette année, comme le très attendu Tenet de Christopher Nolan y a également tourné.

Les autres films tournés à Mumbai incluent The Lunchbox, The Other Side of the Door et Slumdog Millionaire, lauréat d’un prix Danny Boyle.

Extraction: l’influence de l’emplacement

Dans une interview avec le Hindustan Times, il a été noté qu’il était important de trouver des acteurs locaux à diffuser. Une fois que les directeurs de casting avaient mis en avant un éventail de talents à l’écran indien, le réalisateur Sam Hargrave entamait également ses préparatifs: «… lorsque nous avons restreint les choix, j’ai fait mes recherches et regardé des clips et des films de ces acteurs.»

La même source inclut également une certaine perspective de Chris Hemsworth: «Dans mes toutes premières discussions avec (l’écrivain) Joe Russo, il a parlé des vieux westerns, des films classiques de Steve McQueen. Que ce soit un récit simple, la boussole morale, le fait qu’il y ait une ville descendant sur ces deux individus, tout cela ressemble à un vieux film occidental. “

Distribution d’extraction de Netflix

Voici la liste des acteurs de l’extraction, comme le souligne IMDb:

Chris Hemsworth comme Tyler Rake

Golshifteh Farahani en tant que Nik Khan

David Harbour en tant que Gaspar

Rudhraksh Jaiswal comme Ovi Mahajan

Randeep Hooda en tant que Saju

Pankaj Tripathi en tant que Ovi Mahajan Sr.

Chris Jai Alex comme Thiago

Priyanshu Painyuli comme Amir Asif

Shataf Figar en tant que colonel aux cheveux d’argent Shadek

Patrick Newall comme Merc

Vonzell Carter comme Jose

Adam Bessa comme Yaz Kahn

Rayna Campbell comme Ruthie

Anup Sharma en tant que commandant de l’armée de Dhaka

Si vous ne l’avez pas déjà fait, assurez-vous de le vérifier sur Netflix à partir du vendredi 24 avril 2020.

Dans d’autres nouvelles, Lee Min-ho triomphe dans la nouvelle série Netflix.