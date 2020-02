Où Mulan (2020) a-t-il été filmé? Le remake de Disney capture les lieux de tournage de la Chine et de la Nouvelle-Zélande – HITC

Le remake de Disney promet de la grandeur, mais où a été tourné Mulan (2020)?

Mulan (2020) devrait être l’un des meilleurs films de l’année, mais où a-t-il été tourné?

Si ce n’est pas cassé, ne le répare pas…

C’est une phrase que beaucoup ont dite lorsque Disney a commencé à refaire ses anciens classiques en superproductions en direct. Cependant, la plupart de ceux qui pensaient qu’il s’agirait de catastrophes se sont rapidement avérés erronés dans la plupart des cas.

Nous avons déjà vu le Jungle Book, Cendrillon, la Belle et la Bête et plus repensé pour de nouveaux publics. Ils se sont régalés, mais alors que Jon Favreau tentait de s’attaquer au Roi Lion, il y avait plus de doute qu’auparavant. Que vous l’aimiez ou le détestiez, le film a connu un succès financier colossal, prouvant que le studio est imparable.

Avec Le Roi Lion, ils l’ont joué en toute sécurité et sont restés très proches de leur prédécesseur. D’un autre côté, l’épopée Mulan de Niki Caro fait les choses différemment du joyau animé de 1998. De tous les remakes précédents mentionnés, cela ressemble au plus audacieux et au plus grandiose à ce jour, taquinant des visuels de guerre incroyables et des séquences pleines d’action regorgeant de masses d’extras brillamment costumés.

Où Mulan (2020) a-t-il été filmé?

Selon IMDb, Mulan a été tourné en Nouvelle-Zélande et en Chine.

Sur des lieux de tournage plus spécifiques, China Highlights met en lumière les points suivants:

– Xiaochun Tulou, Chine (utilisé pour la ville natale de Mulan)

– Base de films et de télévision de Xiangyang Tangcheng, Chine (utilisée pour la ville impériale)

– Ahuriri Valley, Nouvelle-Zélande… y compris des sites comme les falaises d’argile d’Omarama et la vallée d’Ahuriri

– Poolburn, Nouvelle-Zélande

– Mount Cook, Nouvelle-Zélande

La source identifie également les montagnes arc-en-ciel de Zhangye, en Chine, pour certains des paysages magnifiques présentés dans le marketing du film, mais cela n’est pas confirmé à 100% car ils auraient pu être créés numériquement.

Tournage de Mulan en Nouvelle-Zélande

Selon Stuff, Catherine Bates – responsable des incitations à la New Zealand Film Commission – a réfléchi sur leur relation avec Disney:

“Nous sommes ravis que Disney tourne à nouveau dans le pays et s’appuie sur la relation de longue date que nous avons eue avec eux à travers des films comme A Wrinkle in Time, Pete’s Dragon et tout le chemin du retour vers les chroniques de Narnia.”

Il y a eu de merveilleux films tournés en Nouvelle-Zélande, avec les franchises The Lord of the Rings et The Hobbit de Peter Jackson. Le paysage et les paysages invitent pratiquement les équipes de tournage à utiliser leur potentiel cinématographique, et Mulan semble prêt à nous plonger dans la beauté du pays. Nous sommes prêts!

Opinion: Mulan remake se sent le plus essentiel

Qu’ont en commun les lions, les serpents et les chiens?

D’une part, ils ne peuvent pas parler, c’est pourquoi il est parfaitement logique de les animer tels que Le Roi Lion, Le Livre de la Jungle et La Dame dans le clochard.

Cependant, tous les trois ont été transformés en efforts, en voix et en action réelle. Le Roi Lion s’est bien déroulé, mais l’un des plus gros problèmes rencontrés par de nombreux publics est que les expressions faciales, dans un but de réalisme visuel, ne correspondaient pas tout à fait aux performances vocales.

Avec Mulan, nous avons affaire à des personnages humains plutôt qu’anthropomorphes. Avec le potentiel d’en faire un film de guerre époustouflant, approcher Mulan comme un film en direct était une évidence. Pas étonnant qu’ils aient réussi à embarquer de si grands talents, de Donnie Yen à Jet Li!

Dans les autres nouvelles, Sky’s Cobra a été renouvelé.