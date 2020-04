Où regarder le spécial en direct avec Lady Gaga, Paul McCartney et d’autres

Ce samedi 18 avril, diverses célébrités vont conquérir les plateformes numériques et les chaînes de télévision pour une bonne cause. En collaboration avec Lady Gaga, le mouvement Global Citizen a lancé Un monde: ensemble à la maison, un programme spécial qui rassemble plusieurs artistes et leaders d’opinion.

À partir de 13 heures (heure du centre du Mexique), la population peut se connecter depuis les réseaux sociaux à une transmission ininterrompue dans laquelle des solistes et des groupes interprètent certains de leurs plus grands succès. Ces numéros musicaux sont entrecoupés de messages axés sur la crise sanitaire actuelle, informations publiées par des célébrités et des experts de la santé.

Le segment principal One World: Together at Home durera deux heures et mettra en vedette Jimmy Kimmel, Stephen Colbert et Jimmy Fallon comme pilotes. À partir de 19 h 00 (heure du centre du Mexique) ce samedi, des chanteurs tels que Andrea Bocelli, Taylor Swift, Jennifer Lopez, Alicia Keys, Céline Dion, Stevie Wonder, Maluma et Paul McCartney se rencontreront.

D’autres célébrités telles que Lupita Nyong’o, Oprah Winfrey, Ellen Degeneres, Priyanka Chopra et Amy Poehler apparaîtront également pour animer la soirée et s’exprimeront dans le but d’exiger l’unité mondiale en ces temps de pandémie.

Selon Variety, ceux qui culminent à deux heures peuvent être consultés dans le monde entier à partir de divers sites Web, y compris Instagram, Twitter et le serveur de streaming Prime Video. Pour le Mexique, des chaînes de télévision payantes telles que TNT, MTV et NatGeo diffuseront également ce moment de pointe de l’événement.

Avant cette spéciale promue par Lady Gaga, Global Citizen a forgé une alliance avec l’Organisation mondiale de la santé (OMS) pour lever des fonds. Cela a été fait à travers la série de concerts #TogetherAtHome, initiative avec laquelle une somme de 35 $ MDD a déjà été atteinte. Cet argent sera investi dans la lutte contre COVID-19.

Entrez ici pour vérifier la programmation officielle de Un monde: ensemble à la maison.