Où sont-ils maintenant: le casting de Breaking Bad

Breaking Bad est devenu une mine d’or inattendue après sa première en 2008. Quiconque se risquerait à regarder une histoire sur un père de banlieue atteint de cancer et sa conquête entrepreneuriale de la cuisine de la méthamphétamine sera entièrement satisfait de cette série. L’émission n’a duré que cinq ans, malgré les fans qui réclament plus. Certains des acteurs étaient des acteurs reconnaissables, tandis que d’autres ont trouvé leur place dans le domaine hollywoodien en raison de ces rôles.

Mais où sont-ils maintenant? Ce n’est pas un secret que Breaking Bad a une série dérivée tout aussi réussie appelée Better Call Saul, bien que tous les acteurs principaux n’aient pas fait leur apparition. Donc, juste au cas où les fans voudraient voir plus de ces acteurs, voici ce que le casting de Breaking Bad a fait depuis la fin du spectacle en 2013.

9 Mike Ehrmantraut – Jonathan Banks

Jonathan Banks apparaît dans Breaking Bad autour de la saison deux en tant que personnage Mike Ehrmantraut. Mike est un ancien policier intimidant de Philadelphie qui travaille comme enquêteur privé pour les criminels de la ville. C’est un type sans fioritures qui n’est pas facilement influencé, même par des gens comme Gus Fring.

Banks a endossé le rôle de Mike en 2008 et continue de représenter le même personnage dans la série dérivée Breaking Bad Better Call Saul. Il est également dans l’émission animée Tangled: The Series, et il a même un concert de doublage dans Incredibles 2 en tant que Rick Dicker. Plus récemment, Banks a joué Mike dans El Camino: A Breaking Bad Movie pour Netflix.

8 Gus Fring – Giancarlo Esposito

Gus est un distributeur de méthamphétamine premium qui blanchit les revenus de son entreprise via le restaurant local de restauration rapide Los Pollos Hermanos. Bien qu’il semble docile au début, à la fin, l’instinct de Gus montre son vrai caractère terrifiant.

Acteur de personnage acclamé depuis des décennies, jouer Gus est ce qui a finalement fait d’Esposito un nom familier. Il reprend actuellement le rôle de Better Call Saul, et a joué le rôle de Moff Gideon dans la série de streaming Star Wars de Disney + The Mandalorian. Esposito semble toujours avoir plusieurs projets en cours, apparaissant récemment dans la série EPIX ganster Godfather of Harlem, et exprimant Lex Luthor sur la bande dessinée Harley Quinn de DC Universe.

7 Saul Goodman – Bob Odenkirk

Saul Goodman est devenu un succès inattendu en tant qu’avocat maladroit et “criminel”. Il n’est en aucun cas un expert dans son métier, mais il parvient en quelque sorte à aider à faire fonctionner le programme de méthamphétamine de Walter White. Le personnage de Goodman a été si bien reçu qu’il a donné lieu au succès de la retombée Better Call Saul. La nouvelle histoire sert de précurseur aux événements qui ont mené à l’implication de Goodman avec Heisenberg.

Bob Odenkirk est la star de Better Call Saul et donne à son personnage une véritable profondeur. Odenkirk était déjà un acteur bien connu avant Breaking Bad, faisant des apparitions dans des émissions telles que How I Met Your Mother et The Office. Ses projets les plus récents incluent la série télévisée Undone et le film Little Women.

6 Marie Schrader – Betsy Brandt

Marie Schrader est une sorte de personne irritante. Elle n’a pas peur de dire ce qu’elle pense, c’est probablement pourquoi elle n’est pas une si grande sœur de Skyler White. Cependant, il ne fait aucun doute que le personnage ajoute à Breaking Bad, et Betsy Brandt fait bien ce qu’elle a donné.

De 2015 à 2019, Brandt a joué le rôle de Heather dans la comédie NBC Life in Pieces, et a également été une spin-off régulière de Suits aux États-Unis, Pearson en 2019. Elle est actuellement récurrente dans la sitcom de CBS The Unicorn.

5 Hank Schrader – Dean Norris

Hank, d’autre part, a la féroce façade de l’ours en peluche. Il est difficile à lire, mais c’est probablement grâce à son travail d’agent DEA. Ce fait présente une multitude d’obstacles pour Walt et Jesse qui doivent constamment se cacher et se couvrir pour que le beau-frère de Walt ne découvre pas son secret.

S’enterrant au travail depuis la fin de l’émission, Dean Norris est facilement reconnaissable maintenant. Il devrait reprendre Hank dans Better Call Saul saison 5, et l’an dernier est apparu dans l’adaptation cinématographique de Scary Stories to Tell in the Dark et de la comédie théâtrale Rebel Wilson The Hustle. Norris revient également sur la dramatique TBS Claws.

4 Walter White Jr. – RJ Mitte

Walter White Jr., qui change de nom pour Flynn au milieu du spectacle, est votre adolescent de mauvaise humeur typique, malgré sa paralysie cérébrale. Il est pris au milieu de la relation de ses parents quand elle devient moche à cause des escapades criminelles de Walter.

RJ Mitte joue Walter Jr., n’ayant que 15 ans lorsqu’il a été choisi pour Breaking Bad. Il est atteint de paralysie cérébrale dans la vraie vie et a pris la parole pour prononcer des discours publics à ceux qui souffrent de la maladie. Cela n’a cependant pas ralenti Mitte; après ce spectacle, il a continué à jouer dans Passé à la naissance en tant que Campbell Bingman. Il est apparu dans d’innombrables émissions et films depuis lors, avec plus de cinq crédits en 2019 seulement, et plus à venir en 2020.

3 Skyler White – Anna Gunn

Skyler devient une sorte d’épine dans le côté de Walter au fil de la série. Cela est compréhensible, car son mari, Walter, tient un magasin de méthamphétamine sous son nez. Les deux finissent par se séparer, et elle devient un obstacle constant à surmonter pour Walter.

Anna Gunn a repris le rôle de Skyler et a continué de prospérer depuis la fin. Elle a continué à apparaître dans des séries comme Gracepoint et a joué en face de Tom Hanks en tant que sa femme dans l’histoire vraie de Sully. Plus récemment, elle est apparue dans le film Deadwood de HBO.

2 Jesse Pinkman – Aaron Paul

Jesse Pinkman est un personnage dans tous les sens du terme. Il est audacieux, étrange, manipulateur et, surtout, hilarant. Le trafiquant de drogue trouve un ami improbable chez Walter White, qui utilise initialement les connaissances de la rue de Jesse pour gagner de l’argent massif grâce à leurs contrats de méthamphétamine.

Aaron Paul a un peu d’histoire derrière lui, mais Breaking Bad a contribué à catapulter sa carrière d’acteur. Il a joué dans son propre spectacle Hulu appelé The Path de 2016 à 2018, et a maintenant un rôle de retour dans Westworld pour 2020. Il a également récemment joué le rôle de Jessie dans El Camino: A Breaking Bad Movie de Netflix.

1 Walter White – Bryan Cranston

Qui aurait jamais imaginé que le même homme qui agissait comme le père insensé de Malcolm in the Middle pourrait allumer un personnage aussi terrorisant? Bryan Cranston n’est pas étranger à l’écran d’acteur, mais son rôle de Walter White est le plus connu à ce jour.

Il a près de 50 ans de crédits à son actif avec un nombre incessant de projets à venir. Il travaille régulièrement sur des émissions comme Sneaky Pete, Robot Chicken et Family Guy, et devrait apparaître dans une prochaine série télévisée intitulée Your Honor. Cranston a également surpris les fans en apparaissant comme Walter White dans une scène de flashback pendant El Camino: A Breaking Bad Movie.

