Où sont les Mandaloriens en Haute République?

Une initiative de publication massive arrive pour le Guerres des étoiles franchise, révélant une nouvelle ère invisible dans l’univers Star Wars. Grâce à de grands plans de croisement comprenant plusieurs livres et bandes dessinées (y compris Marvel et IDW), la Haute République sera dévoilée aux fans, mettant en vedette une ère environ 200 ans avant les événements de Star Wars: La menace fantôme et le reste de la saga Skywalker.

Avec le succès retentissant de la série Disney + The Mandalorian, les fans peuvent se demander si les histoires de High Republic racontées présenteront l’histoire du Mandalore, ses incroyables guerriers et sa culture. Voici ce que nous savons sur la Haute République et les possibilités de voir beaucoup plus de Mandos.

Continuez à faire défiler pour continuer à lire

Cliquez sur le bouton ci-dessous pour démarrer cet article en vue rapide.

En relation: Star Wars: High Republic Comics étendra l’histoire des Jedi

La Haute République, précédemment appelée Project Luminous, est un événement à grande échelle qui verra l’Ordre Jedi à son apogée. Alors que la saga Skywalker montre son déclin, sa destruction et sa renaissance ratée, les histoires de la Haute République présenteront en fait des Jedi au sommet de leur art, protégeant la galaxie en tant que véritables gardiens de la paix et de la justice. Ils aideront la République dans ses objectifs communs de paix et l’aideront à s’étendre dans la bordure extérieure, qui à ce stade de son histoire n’a pas encore été pleinement explorée et colonisée. Ils seront également confrontés à de nouvelles menaces effrayantes telles que le Nihil, un groupe de pillards vikings qui auraient la capacité de manipuler l’hyperespace de manière dangereuse. Lucasfilm a également promis que d’autres menaces seraient également connues. Est-ce à dire que les Mandaloriens, connus pour leurs conflits avec les Jedi dans le passé, feront leur apparition?

Il peut être décourageant pour les fans de Mando d’apprendre que la réponse n’est probablement pas. Une grande partie de l’histoire mandalorienne est venue de Dark Horse Comics, comme Tales of the Jedi, après la guerre Jedi-Sith (qui a comporté une forte implication mandalorienne). Cependant, une grande partie de ces contes sont désormais non-canon après que Disney a acheté la franchise Star Wars, ce qui lui donne une table rase à partir de 2014 en ce qui concerne les livres et les bandes dessinées.

Bien qu’il y ait eu des références dans le canon officiel de Star Wars aux Jedi et aux Mandaloriens en guerre les uns avec les autres, ces guerres ont été menées bien avant la période de la Haute République, des milliers d’années plus tôt pendant l’Ancienne République. 200 ans avant Phantom Menace signifie plus que probablement que les habitants de Mandalore sont soit en guerre les uns avec les autres et ravagent leur propre planète, soit sur le chemin de la paix que les fans voient pendant les jours de la guerre des clones, avant que la culture guerrière ne reprenne après la conclusion de Clone Wars et l’aube de l’Empire. Cependant, il peut y avoir une étincelle d’espoir pour un peu d’éléments mandaloriens à venir pendant la Haute République. Le Darksaber pourrait faire son apparition.

Les fans de Clone Wars, Rebels et The Mandalorian devraient être assez familiers avec le légendaire Darksaber, une arme ancienne construite par Tarre Vizla, le premier Mandalorien à être intronisé dans l’Ordre Jedi. Le sabre est unique en son genre, avec une lame de plasma entièrement noire. Après que son clan a libéré le sabre du temple Jedi après la mort de Tarre, la lame est alors tombée entre les mains du descendant de Tarre, Pre Vizla, chef du groupe terroriste mandalorien Death Watch. Après la mort de Vizla, le sabre est entré en possession de Dark Maul, le tueur de Pre. Le sabre a ensuite été sauvé des années plus tard par Mandalorian Sabine Wren, qui l’a donné à Mandalorian Bo-Katan Kryze pour aider à unir les clans mandaloriens avec elle en tant que nouveau chef.

Connexes: aucun fan de Star Wars, Boba et Jango Fett ne sont pas des Mandaloriens

À partir de ce moment, il est quelque peu difficile de savoir comment Imperial Moff Gideon a mis la main sur le sabre, comme on l’a vu à la conclusion de la première saison de The Mandalorian, mais cela peut avoir à voir avec un événement appelé la nuit des mille larmes, soi-disant où l’Empire décimait un grand nombre de Mandaloriens, forçant les survivants à entrer dans la clandestinité.

Voici où réside l’espoir: alors que Vizla a construit le Darksaber il y a plus de mille ans avant la bataille de Yavin, on ne sait pas quand son clan s’est libéré du temple Jedi après sa mort. Il est possible que les fans puissent voir le clan Vizla se faufiler dans le temple Jedi afin de récupérer la célèbre lame à l’époque de la Haute République. Peut-être dans la série de bandes dessinées Marvel ou IDW? J’espère. Cependant, au-delà de cela, les fans ne devraient pas s’attendre à voir des armées de Mandaloriens se battre contre les Jedi. Au moins pour l’instant, ce n’est pas quelque chose qui sera vu à ce stade dans le Guerres des étoiles univers.

le Star Wars: Haute République les livres et les bandes dessinées commenceront à sortir en août.

Plus: Star Wars Comics que vous devriez lire après le Mandalorian

Star Wars explique la montée du trou de complot X-Wing de Skywalker

A propos de l’auteur

Kevin Erdmann est l’un des rédacteurs de .. Avec une majeure en études cinématographiques et une mineure en bandes dessinées et dessins animés de l’UofO, Kevin est presque sûr qu’il écrit pour le bon site. Bien que Kevin soit un grand fan de Marvel, il aime aussi Batman parce qu’il est Batman et croit fermement que Han a tiré le premier. Disney partage également une grande partie de son parrainage de fans. Auparavant, Kevin était écrivain pour ComicsVerse.com. Kevin vit en Oregon avec sa merveilleuse épouse et son sinistre chat qui est sans aucun doute en train de comploter sa disparition.

En savoir plus sur Kevin Erdmann