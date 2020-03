Où The Hunt (2020) a-t-il été filmé? Les lieux de tournage s’écartent du matériel source – HITC

L’attention est résolument tournée vers la controverse, mais où a été filmé The Hunt (2020)?

Peu de films récents se sont avérés aussi controversés…

De temps en temps, vous entendez parler d’un film fustigé par le public pour ses thèmes, ses visuels ou son idéologie. La plupart des publics se tournent vers le médium pour le divertissement, mais le cinéma a toujours eu une histoire d’explorer des sujets sinistres et de bouleverser et épouvanter certains dans le processus.

Les années 2010 ont vu un certain nombre de films controversés faire surface, notamment The House that Jack Built de Lars von Trier, The Interview, The Birth of a Nation et The Human Centipede 2. En 2019, The Hunt de Craig Zobel devait rejoindre eux, mais les choses ne se sont pas exactement déroulées comme prévu.

Il est centré sur douze étrangers qui se réveillent dans une clairière, sur le point d’être chassés dans un jeu tordu de chat et de souris par un groupe d’élites. Cependant, Crystal (joué par Betty Gilpin) donne aux chasseurs une course pour leur argent quand elle se défend avec tout ce qu’elle a.

Initialement prévu pour une sortie en septembre 2019, le film a été fustigé par Donald Trump sur Twitter et beaucoup ont trouvé la représentation du film de classe et de division dans l’offensive de la bande-annonce. Il a d’abord été retiré, mais maintenant, il est là!

Où The Hunt (2020) a-t-il été filmé?

Selon IMDb, The Hunt a été tourné à la Nouvelle-Orléans, en Louisiane, aux États-Unis.

Le film vise à communiquer des commentaires sociaux spécifiques aux États-Unis, de sorte que les paysages et les lieux américains étaient importants pour transmettre au public un sentiment d’identité nationale tordue et satirique.

En revanche, il s’agit d’une forte déviation par rapport au matériau source.

The Hunt est basé sur une nouvelle de 1924 intitulée The Most Dangerous Game écrite par Richard Connell. Il raconte l’histoire d’un chasseur de gibier de New York qui tombe et nage vers une île isolée des Caraïbes. Plutôt que de trouver la sécurité, il est traqué et chassé pour le sport par un aristocrate russe.

Le film de Craig Zobel a ses propres messages à adresser, donc le changement radical de lieu est logique.

The Hunt possède un grand casting

The Hunt a réussi à rassembler un casting d’horreur formidable, réunissant des artistes bien établis ainsi que des talents émergents.

Découvrez la distribution ci-dessous:

Betty Gilpin comme Crystal

Hilary Swank comme Athena

Ike Barinholtz comme Staten Island

Wayne Duvall comme Don

Ethan Suplee comme (Shut the F ** k Up) Gary

Emma Roberts comme pantalon de yoga

Christopher Berry comme cible

Sturgill Simpson comme Vanilla Nice

Kate Nowlin en tant que Big Red

Amy Madigan comme Ma

Reed Birney en tant que Pop

Glenn Howerton comme Richard

Steve Coulter comme le docteur

Dean J. West en tant que Martin

Vince Pisani comme Peter

Le public parle de La Chasse sur Twitter

Jusqu’à présent, le film a suscité une réaction mitigée du public, certains estimant qu’il ne dit rien de perspicace tandis que d’autres l’ont admiré pour son humour inattendu et son rythme accéléré.

Découvrez une sélection de tweets:

