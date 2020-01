Où trouver l’arme Ultima dans Kingdom Hearts 3 | .

L’arme Ultima est la keyblade la plus puissante de Kingdom Hearts 3. L’arme Ultima est apparue dans tous les Kingdom Hearts de la franchise. Il sert d’arme de fin de partie à atteindre, et de loin la plus puissante du jeu. L’arme provient de la série Final Fantasy et, comme son nom l’indique, est l’arme ultime à utiliser pour un joueur de Kingdom Hearts 3. Ses statistiques incroyables font que les tâches nécessaires à la fabrication de la Keyblade valent l’investissement en temps.

Le guide suivant détaille comment obtenir l’arme Ultima dans Kingdom Hearts 3. L’arme Ultima est la forme ultime de la Keyblade suprême, une arme qui ne peut être créée que par le biais de recettes de synthèse. Cette recette nécessite quatre ingrédients principaux:

7 Orichalque +

2 cristaux Wellspring

2 cristaux lucides

2 Cristaux pulsants s

Ce sont les quatre principaux ingrédients pour fabriquer l’arme Ultima. Ce guide illustrera la méthode la plus efficace pour acquérir les 58 matériaux pour fabriquer l’arme Ultima.

L’orichalque + est de loin le matériau le plus difficile à acquérir. Cette difficulté est due à la quantité d’orichalque + qui est nécessaire pour subir la fabrication de l’arme Ultima, ainsi que les défis difficiles qui sont nécessaires pour l’obtenir.

Ce sont les différentes méthodes pour obtenir la quantité requise d’Orichalcum +. Ces différents défis peuvent sembler intimidants au début, mais avec un peu de temps et d’explication, ils sembleront insignifiants une fois terminés.

Collectionner les 80 emblèmes chanceux:Les emblèmes chanceux peuvent être trouvés dans les différents endroits de Kingdom Hearts 3. Ces emblèmes sont symbolisés par le logo emblématique des oreilles de Disney Mickey Mouse et sont cachés dans chaque niveau. Pour compléter cet aspect de l’exigence Orichalcum +, vous n’avez besoin que de 80 des 90 disponibles. Cependant, cela peut toujours être un exploit difficile. Pendant que vous progressez tout au long du jeu, gardez un œil sur chaque Mickey caché. Cela peut être difficile, mais gardez à l’esprit que l’arme Ultima ne nécessite que 80 des 90 emblèmes chanceux dans Kingdom Hearts 3.

Obtenez le meilleur score sur les mini-jeux Heartless Flan:C’est un défi assez simple. Pour recevoir l’Orichalcum +, un joueur doit gagner et recevoir un score suffisamment élevé sur les 7 mini-jeux de Heartless Flan. Il y a un Flan Heartless pour chaque emplacement, alors trouvez et battez leurs mini-jeux pour échanger votre Orichalcum +.

Terminez le mini-jeu de luge Arendelle:Pour ce défi, parlez à Elsa à Arendelle et récupérez les 10 trésors pendant le jeu de traîneau. Il est presque impossible de collecter les 10 trésors en un seul effort, donc une fois que vous avez terminé le mini-jeu, retournez à Elsa et réessayez jusqu’à ce que tous les trésors soient trouvés. Ensuite, vous recevrez un autre Orichalcum +.

Trouvez l’Orichalcum + Chest dans le cimetière de Keyblade:Pour trouver cet orichalque +, il faut se rendre à l’emplacement du cimetière de Keyblade et se diriger vers le sud. Trouvez et prenez le portail rose vers la zone finale, vous y trouverez le coffre contenant l’Orichalcum +.

Trouvez l’Orichalcum + Chest dans les Caraïbes:Ce coffre est situé au centre de l’île Exil, au niveau des Caraïbes. Dirigez-vous vers le centre de Exile Island où se trouvera un petit coffre. Ce coffre abrite l’Orichalcum +.

Battez les boss ultimes dans la galaxie Eclipse:Améliorez le vaisseau Gummi et défiez les 5 boss trouvés dans la galaxie Eclipse. La mise à niveau du vaisseau Gummi est cruciale pour le succès après avoir vaincu les 5 boss, le boss final Omega Machine apparaîtra et il est un ennemi extrêmement difficile à affronter avec un vaisseau Gummi sous-nivelé. Une fois vaincus, les joueurs recevront leur orichalque +.

Recevez un Orichalcum + de la carte postale du prix Moogle:Ce défi demande le plus de chance car c’est une pure chance de recevoir un Orichalcum +. Cette carte postale est gagnée lorsque suffisamment d’articles sont achetés sur la boutique Google. Pour utiliser le prix à l’intérieur des cartes postales, les joueurs doivent se rendre dans la boîte aux lettres à gauche de la boutique Moogle à Twilight Town. La meilleure façon de garantir une chance à un Orichalcum + est d’économiser avant d’utiliser votre carte postale et de répéter l’action jusqu’à ce qu’un Orichalcum + soit reçu.

Ces objets sont lâchés en battant High Soldier Heartless. La meilleure façon de garantir une rencontre avec ces ennemis est de subir Battlegate 12 à San Fransokyo et de vaincre le High Soldier Heartless.

Pour assurer le succès, équipez votre groupe avec autant de compétences de Lucky Strike que possible pour augmenter les chances d’une chute du cristal de Wellspring. Vous n’avez besoin que de 2 cristaux Wellspring pour une fabrication d’arme Ultima.

Ces éléments peuvent être obtenus en synthétisant dans la boutique Google. Les ingrédients suivants sont les éléments requis pour fabriquer un cristal lucide:

1 cristal de source

2 gemmes lucides

3 pierres lucides

5 éclats lucides

La synthèse de cristaux lucides avec ces objets est la méthode la plus simple pour les acquérir. Cependant, les cristaux lucides peuvent être acquis en battant sans cœur et en utilisant les compétences de Lucky Strike comme mentionné précédemment. Plus précisément, l’ennemi Anchor Raider lâche généralement ces objets lorsqu’il est vaincu.

Comme pour les cristaux lucides, le moyen le plus simple d’obtenir des cristaux pulsés est de les synthétiser dans la boutique Google avec les éléments suivants:

1 cristal de source

2 gemmes pulsantes

3 pierres pulsantes

5 éclats pulsants

Ces objets sont également des gouttes possibles face à Heartless. Comme mentionné, la compétence Lucky Strike offre une chance plus élevée de gagner ces objets en battant Heartless et est la clé de cette méthode. Des cristaux pulsants sont également trouvés en battant des ennemis à Arendelle. En sauvant et en battant des vagues d’ennemis avec des compétences Lucky Strike, les joueurs trouveront ces objets.

Après avoir obtenu les éléments requis, revenez simplement à la boutique Moogle et commencez à synthétiser votre récompense. Cette arme est considérée comme l’arme la plus puissante de Kingdom Hearts 3 et nécessite une longue liste de tâches avant de pouvoir être utilisée. Une fois terminé, les joueurs seront récompensés par une arme dévastatrice pour montrer leur travail acharné.

Kingdom Hearts 3 est disponible sur Playstation 4 et Xbox One.