Oubliez Wolverine, les os les plus forts de Marvel appartiennent à [SPOILER]

Les fans des X-Men Carcajou aimer me vanter du légendaire squelette d’adamantium de Logan. Grâce aux expériences de Weapon X et Apocalypse, les os de Wolverine – ainsi que ses griffes osseuses rétractables – sont désormais recouverts du métal le plus solide de l’univers Marvel.

Cela rend ses os incassables et ses griffes capables de trancher pratiquement n’importe quoi. Bien qu’il y ait une mystique certaine d’avoir un squelette indestructible, cela ne signifie pas que Wolverine a les os les plus solides de l’univers Marvel.

La puissance peut être mesurée autrement que par la durabilité, et il y a un certain nombre d’inconvénients à avoir un squelette métallique. Inconvénients, d’ailleurs, que les structures osseuses d’autres êtres puissants de l’univers Marvel n’ont pas.

Le squelette d’adamantium de Wolverine l’a aidé à survivre à des impacts massifs et à infliger de nombreux dégâts. Mais quand vous y arrivez, avoir une quantité folle de métal directement lié à vos os pose de nombreux problèmes qui entravent les fonctions civiles et de super-héros. D’une part, Wolverine aura toujours un problème avec les détecteurs de métaux et les dispositifs de sécurité similaires. Dans certaines histoires, il parvient à contourner cela en se faisant passer pour un vétéran de la guerre avec des fragments métalliques dans son corps (ce qui n’est pas trop loin de la vérité) ou en utilisant des gadgets pour tromper les détecteurs. Néanmoins, c’est un énorme inconvénient (en particulier avec tous les détecteurs de métaux dans la société moderne) de déclencher des alarmes chaque fois que vous franchissez une porte.

Ensuite, il y a les problèmes de Wolverine avec l’eau. Bien que certaines bandes dessinées aient montré que Wolverine peut nager et même se battre sous l’eau, la vérité est que sa densité osseuse devrait le faire couler comme une pierre. Logan a admis dans certaines histoires que nager, c’est comme se déplacer avec une fonte attachée à son dos – montrant que ce mutant apparemment non tuable est en fait très vulnérable à la noyade.

Étant donné que le méchant principal des X-Men est un mutant qui peut contrôler le métal, le squelette d’adamantium de Wolverine le place également dans une situation très défavorable lorsqu’il combat Magneto. Pratiquement tous les films de la franchise de films X-Men en témoignent – Magneto pliant et tordant régulièrement Logan dans des positions horribles d’un simple geste de la main. Même un humain normal pourrait probablement faire tomber Wolverine avec un électro-aimant puissant.

Enfin, aussi puissant que le squelette de Wolverine le fait, avoir autant de métal dans votre corps est extrêmement dangereux pour votre santé, facteur de guérison ou non. Dans les bandes dessinées, Wolverine souffre de douleurs corporelles fréquentes alors que ses capacités de guérison tentent de rejeter son squelette métallique. Dans le dernier film de Hugh Jackman sur Wolverine Logan, les capacités de guérison de Wolverine s’affaiblissent et il succombe finalement à un grave empoisonnement à l’adamantium, mourant essentiellement d’une mort lente et douloureuse tout au long du film. Son horrible fin a probablement amené de nombreux fans à s’interroger sur le bien-fondé d’avoir un squelette en adamantium – c’est pourquoi ils pourraient envisager l’un des choix alternatifs ci-dessous.

En ce qui concerne la structure osseuse, les anciens Morlock et X-Man Marrow peuvent en fait dépasser Wolverine par sa polyvalence. Lorsque les armes à base d’os de Wolverine se limitent à ses griffes, Marrow (alias Sarah) a la capacité mutante de développer des protubérances osseuses à partir de son squelette. Elle peut ensuite briser ces os et les utiliser comme armes – créant tout, des couteaux aux clubs en passant par les gilets pare-balles.

Possédant un seuil de douleur incroyablement élevé ainsi qu’un facteur de guérison, Marrow est un combattant qualifié et polyvalent. Bien que son squelette ne soit pas aussi durable que l’adamantium, ses os sont toujours plus solides que ceux d’un humain normal – et la variété de formes et de formes qu’elle peut faire pousser ses os en font un couteau suisse vivant au combat.

Wolverine peut avoir un squelette puissant – mais il le cache toujours sous la peau et les muscles. Ghost Rider, quant à lui, chevauche littéralement le crâne de bataille en premier – montrant à quel point il a confiance en sa structure osseuse. Imprégnée de flammes infernales mystiques, pratiquement toutes les versions de Ghost Rider ont possédé un squelette incroyablement puissant capable de prendre (et de donner) des punitions à des partenaires d’entraînement comme Hulk et M. Hyde. Et dans les rares cas où Ghost Rider se disloque la mâchoire ou obtient une fracture capillaire, son feu d’enfer régénère ses os instantanément.

Dans un scénario qui a paru dans Marvel Comics Presents # 65, Wolverine tente en fait de couper le crâne de Ghost Rider avec ses griffes d’adamantium – seulement pour découvrir que lorsque l’adamantium se connecte à Hellfire, il produit une explosion massive. Comme cela signifie essentiellement que les griffes de Wolverine ne peuvent même pas toucher le squelette infesté de flammes infernales de Ghost Rider, il est assez clair quel personnage a les os les plus solides.

«Durabilité surhumaine» ne signifie pas toujours avoir des os durs. En fait, parfois le contraire peut vous rendre encore plus puissant. Klaus Voorhees a acquis des pouvoirs de serpent grâce à un anti-venin expérimental et une morsure d’un cobra radioactif (oui, vraiment). Le résultat lui a donné une force surhumaine, de l’agilité, des réflexes, des réactions – et un squelette élastique impossible à briser.

Grâce à sa forme surhumainement flexible, le King Cobra peut se faufiler dans les tuyaux de drainage et glisser à travers les barreaux cellulaires. Il a été projeté au sol par M. Hyde (un méchant suffisamment fort pour blesser Hulk) et a survécu. Et bien qu’il ne puisse pas casser la mâchoire d’un adversaire avec ses os, le roi Cobra peut resserrer son corps flexible autour des autres comme un python, les écraser à mort.

En termes de sournoiserie, le squelette incassable du King Cobra lui offre les avantages dont Wolverine ne peut que rêver. Non seulement il peut facilement traverser les détecteurs de métaux, mais il s’est une fois glissé dans les casiers à preuves de la police et a volé les biens confisqués – ce qui a essentiellement incité la police à faire tout son vol pour lui. C’est un homme puissant qui a dirigé la Serpent Society sur le thème des serpents de Marvel. Néanmoins, il n’est pas aussi connu que les autres super méchants – mais c’est souvent ainsi qu’il l’aime.

Tony Stark a caché son armure dans des endroits assez étranges – mais son armure Iron Man Bleeding Edge a en fait stocké des parties de son armure dans sa moelle osseuse! Dans The Invincible Iron Man # 25, Tony a développé une nouvelle technologie qui pourrait littéralement «saigner» de son corps et le couvrir de son armure. Des problèmes avec la technologie ont finalement forcé Tony à retirer son armure de ses os, mais pendant un certain temps, le pouvoir d’Iron Man était littéralement dans les os de Stark! Les versions MCU de Tony Stark ont ​​expérimenté des versions moins grossières de cette armure en faisant expérimenter avec Stark une combinaison préhensile qu’il pourrait appeler avec des implants corporels dans Iron Man 3, ou en lui faisant porter un boîtier de poitrine pour son armure nanotechnologique dans Infinity War , mais cacher son armure dans ses os devait être l’une des choses les plus étranges que Tony ait faites (ce qui veut dire quelque chose).

À la fin, Carcajou peut être «le meilleur dans ce qu’il fait», mais cela ne signifie pas que son squelette est la meilleure arme ou la plus puissante. La grande variété de surhumains dans l’univers Marvel garantit des utilisations nouvelles et innovantes des parties du corps surpuissantes … jusqu’aux os.

