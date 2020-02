Owen Wilson fera partie de la nouvelle série Marvel

Loki Il vient avec tout. La nouvelle série qui prépare Marvel pour Disney +, aura la reconnaissance Owen wilson faisant partie du casting. Selon des rumeurs, l’acteur a déjà signé le contrat.

Sans aucun doute, la phase 4 de Marvel Il se prépare avec tout. Selon les nouvelles rumeurs filtrées, Loki aura dans sa distribution à Owen Wilson De cette façon, la série Marvel pour Disney + qui mettra en vedette Tom Hiddleston En tant que protagoniste, il aura désormais également l’un des acteurs les plus connus d’Hollywood.

Selon les informations de la bande dessinée, Owen wilson a déjà signé pour faire partie de la distribution de Loki. L’émission, qui sera un service de streaming exclusif de Disney, se poursuit en plein développement et nous avons déjà vu Tom Hiddleston en pratique. Malgré cela, cette excellente nouvelle concernant la nouvelle incorporation de la distribution signifie que la pré-production est très courte pour finalement arriver au plateau d’enregistrement.

Mais quel personnage jouera-t-il?

Bien que nous puissions déjà voir les premières images de Loki Dans le Super Bowl, on ne sait pas encore grand-chose sur les personnages qui feront partie de la série. Oui, il est connu, que la série suivra la version du méchant qui s’échappe avec le Space Gem de la chronologie de 2012. Rappelez-vous que dans Avengers: Endgame, lors de la mission de récupérer ce même appareil pour rétablir l’ordre de l’univers après le clic de Thanos; Loki fait le sien comme d’habitude.

Quant au caractère de Owen wilsonC’est clairement encore un grand mystère. Avec l’incorporation de cet acteur, beaucoup ont l’intuition que Loki sera plus enclin à la comédie. Pour le moment, ce ne sont que des hypothèses et nous devrons attendre que Disney et Marvel nous fournissent plus d’informations à ce sujet. La première de la série est prévue pour 2021.

