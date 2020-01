Owen Wilson rejoint la série Loki Disney +

Owen Wilson fait son entrée dans l’univers cinématographique Marvel, signant un rôle clé dans la série Disney + Loki. Deadline a confirmé que Wilson (The Royal Tenenbaums, Starsky & Hutch) jouera un personnage de premier plan encore inconnu de la série, rejoignant Tom Hiddleston parmi les acteurs.

Le tournage de la série est en cours avec Michael Waldron écrit et Kate Herron réalisant. La série sera présentée en première sur Disney + au printemps 2021 et sera directement liée à Doctor Strange et au Multiverse of Madness, qui sortira en mai de la même année.