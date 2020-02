P.S. Je t’aime encore? La fin gagne une réponse émotionnelle sur Twitter! – HITC

Son énorme décision a eu un impact énorme sur certains fans.

À tous les garçons: P.S. I Still Love You est là, mais qui choisit Lara Jean?

Retournez à l’esprit en 2018…

Netflix nous a offert tant de films remarquables cette année-là, notamment Roma, The Other Side of the Wind, Bird Box, The Ballad of Buster Scruggs, Apostle et The Night Comes for Us. Mais bien sûr, n’oublions pas À tous les garçons que j’ai aimés avant!

La délicieuse comédie romantique de Susan Johnson était centrée sur la merveilleuse Lara Jean, jouée à la perfection par la seule et unique Lana Condor. Ce fut un succès important auprès des critiques et du public et basé sur le roman du même nom de Jenny Han en 2014.

Maintenant, nous avons été invités à regarder l’adaptation tant attendue du deuxième roman, To All the Boys: P.S. Je t’aime toujours, cette fois réalisé par Michael Fimognari.

Le film relate la tension sur la relation de Lara et Peter (repris par Noah Centineo) lorsque l’un de ses autres destinataires de lettres d’amour, John (Jordan Fisher), arrive sur la scène.

Alors, choisit-elle John ou Peter?

Qui Lara Jean a choisi To All the Boys: P.S. Je t’aime encore?

Lara Jean choisit Peter dans To All the Boys: P.S. Je t’aime encore.

Un instant, nous avons hésité…

L’un des plus beaux moments du film est lorsque Lara Jean descend l’escalier lors de la danse Belleview. C’est un vrai moment de conte de fées, des images de princesse et tout.

Pendant la danse, elle et John partagent une danse qui suggère qu’une relation entre les deux est sur le point de s’épanouir. Alors que leur attirance s’intensifie, ils se regardent et partagent un baiser, ce qui nous a certainement valu des halètements audibles du public.

Bien sûr, elle et Peter ont leurs hauts et leurs bas, mais nous n’avons jamais l’impression qu’elle s’est éloignée de lui… et oui, elle ne l’a pas fait. Après leur baiser, elle s’éloigne rapidement de l’étreinte de John et révèle ses vraies pensées. Elle aime toujours Peter et part le trouver.

Il attend là et le couple se rappelle ses sentiments l’un pour l’autre, scellant la décision par un baiser.

Le public parle à tous les garçons: P.S. Je t’aime encore

Comme vous vous en doutez, les fans et au-delà se sont tournés vers Twitter pour donner leur avis et leurs opinions sur le film.

Son prédécesseur était tellement aimé à sa sortie, il n’est donc pas surprenant que la suite ait également suscité une réponse passionnée. Lara a balayé le public dans son monde, alors voyons une sélection de réactions ci-dessous:

À tous les garçons: toujours et à jamais, Lara Jean

Lara a peut-être choisi Peter pour All the Boys: P.S. Je t’aime toujours, mais l’histoire n’est pas terminée…

C’est vrai, il y a déjà une suite sur le chemin!

Le réalisateur Michael Fimognari revient à la barre de To All the Boys: Always and Forever, Lara Jean, le troisième film de la série, qui est encore un autre chapitre de la vie de Lara alors qu’elle navigue entre amis, famille et amour.

Selon IMDb, il est actuellement en post-production, et bien qu’aucune date de sortie spécifique ne soit proposée, il est en baisse pour 2020 pour le moment, donc les doigts croisés, nous y rentrerons plus tard dans l’année.

Il s’agit d’une adaptation du troisième livre de la série de Jenny Han, mais il convient également de souligner qu’il s’agit du dernier aussi, ce qui signifie que le prochain film pourrait offrir une conclusion concrète. Nous ne pouvons pas attendre!

