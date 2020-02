P.S. Je t’aime toujours – les fans choqués se tournent vers Twitter! – HITC

Une apparition de la danseuse au talent exceptionnel est toujours la bienvenue.

Maddie Ziegler apparaît dans To All the Boys: P.S. I Still Love You a surpris les fans de Netflix.

Récemment, le service de streaming populaire l’a fait sortir du parc avec des films, fournissant des efforts tels que Marriage Story de Noah Baumbach, The Irishman de Martin Scorsese et Uncut Gems des frères Safdie. Cependant, avec le recul, il y a eu un certain nombre de joyaux au fil des ans.

En 2018, les amoureux de Netflix ont eu droit à une douce comédie américaine intitulée To All the Boys I’s Loved Before avec la charmante Lana Condor.

Basé sur le roman du même nom de Jenny Han en 2014, le film de Susan Johnson a été une charmante adaptation et a reçu des éloges du public. Avec plus de livres dans la série, nous sommes heureux de voir que Michael Fimognari a dirigé une suite.

Lana revient pour reprendre le rôle de Lara Jean, mais elle est rejointe par des noms passionnants absents du prédécesseur…

Maddie Ziegler dans To All the Boys: P.S. I Still Love You confond les fans

Le public a été surpris de voir Maddie Ziegler dans le film!

La jeune femme de 17 ans est avant tout une danseuse et a d’abord été reconnue en apparaissant dans la série de télé-réalité Dance Moms en 2011.

Par la suite, elle a joué dans des clips de Sia tels que «Chandelier» et «Elastic Heart», se forgeant une réputation admirable dans le domaine des arts visuels. Elle est également un modèle et son influence dans la culture populaire ne peut être sous-estimée, d’autant plus que ses talents l’ont également amenée à devenir actrice!

Réactions à son rôle dans To All the Boys: P.S. Je t’aime toujours, tu n’as pas de prix:

Maddie Ziegler: Films et séries télé

Comme nous l’avons déjà établi, elle est polyvalente et a joué dans de nombreux projets au fil des ans …

Cette suite rom-com n’est pas son premier film, car elle a également joué dans le film The Book of Henry (elle a joué Christina) réalisé par Colin Trevorrow de Jurassic World en 2017. Il convient également de noter qu’elle est prête à jouer Velma dans la prochaine comédie musicale West Side Story de Steven Spielberg avec Ansel Elgort (The Fault in Our Stars).

Le travail télévisé comprend Spirit Riding Free (la voix de Rose Pendelton), Nicky, Ricky, Dicky & Dawn (Eiffel), Pretty Little Liars (Creepy Dancing Girl) et Drop Dead Diva (Young Deb).

Après être apparue dans la prochaine aventure de Spielberg, nous imaginons qu’elle sera inondée d’opportunités d’écran dans un proche avenir et que sa carrière d’actrice prendra son envol.

Maddie Ziegler assiste à la première de «Charlie’s Angels» de Columbia Pictures au Westwood Regency Theatre le 11 novembre 2019 à Los Angeles, Californie.

Suivez Maddie Ziegler sur Instagram

Si vous souhaitez rester à jour avec Maddie, cela vaut vraiment la peine de la suivre sur Instagram.

Vous pouvez la retrouver sur @maddieziegler; elle compte actuellement 13,5 millions d’abonnés. Il y a des centaines de superbes photos, selfies et images glamour à parcourir.

Il sera intéressant de voir dans quels films elle apparaîtra ensuite – au-delà de West Side Story, bien sûr. Mais en attendant, si vous ne l’avez pas déjà regardé, nous espérons que vous apprécierez To All the Boys: P.S. Je t’aime encore.

