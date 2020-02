P.S. Je t’aime toujours sur Instagram! – HITC

L’actrice mérite vraiment d’être surveillée.

Emilija Baranac a encore une fois impressionné les téléspectateurs dans To All the Boys: P.S. Je t’aime encore.

Continuez à les faire, Netflix!

Le service de streaming a offert au public la possibilité de profiter de films étonnants récemment, même en entrant dans la saison des prix comme jamais auparavant. Les retrouvailles de Robert de Niro et Martin Scorsese pour The Irishman, le chagrin de l’Histoire du mariage de Noah Baumbach et l’agression anxiogène des Gemmes non coupées de Safdies ont tous mérité des éloges depuis la sortie.

Cependant, ce sont tous des travaux assez exigeants, et comme nous le savons, Netflix est une question de variété.

Parfois, vous voulez juste quelque chose de doux et de charmant pour vous détendre. Ils nous ont donné beaucoup de cela aussi, et si nous pensons à 2018, ils nous l’ont donné avec To All the Boys Ive Loved Before, basé sur le roman du même nom de Jenny Han en 2014.

Maintenant, nous avons été invités à creuser dans la suite tant attendue.

Emilija Baranac dans To All the Boys: P.S. Je t’aime encore

Le personnage de Geneviève – ou Gen, plutôt – est revenu dans To All the Boys: P.S. de Michael Fimognari Je t’aime encore.

Dans le prédécesseur du film, elle a été établie comme l’ex-petite amie de Peter (joué par Noah Centineo). Il était l’un des destinataires des lettres de Lara Jean (Lana Condor).

Gen était aussi la meilleure amie de Lara au collège, mais comme nous le savons, les choses sont devenues difficiles.

C’est formidable de voir qu’elle est revenue pour rejoindre ses co-stars rom-com, et en fait, elle est prête à faire de même bientôt! Selon IMDb, elle est déjà prête à reprendre le rôle de Gen dans le troisième film de la série, intitulé To All the Boys: Always and Forever, Lara Jean. Il est actuellement en post-production, avec Michael Fimoganri à nouveau dans le fauteuil du réalisateur.

Il est daté de la sortie de 2020, bien qu’une date précise ne soit pas indiquée – néanmoins, c’est une bonne nouvelle.

Les fans de l’actrice serbe-canadienne de 25 ans seront sûrement heureux de revoir Gen sur les écrans si tôt, mais il y a beaucoup de travail d’Emilija à vérifier en attendant…

Emilija Baranac: Films et séries télé

L’actrice et mannequin Emilija Baranac est sur les écrans depuis 2010, se produisant dans des courts métrages tels que Gratuitous, Wash Your Hands et Inversion / Invasion, tous dans la même année.

Son premier rôle au cinéma est venu dans le téléfilm Aliens in the House de 2013 (elle a joué Sophie), mais elle a également joué dans des films de télévision ultérieurs comme Love You to Death de 2015 (Paige Winters), Breed (Girl / Lilit), Deadly Sorority de 2017 (Kristina Roberts) et Tempting Fate de 2019 (Olivia Cartwright).

Ce n’est pas que du cinéma, bien sûr!

Les fans de Riverdale connaîtront les talents d’Emilija, car elle a joué le personnage de Midge Klump pour un certain nombre d’épisodes maintenant. Si vous n’êtes pas un amoureux de Riverdale, il vaut la peine de savoir qu’elle a également joué dans des titres télévisés tels que Beyond (Jamie), Supernatural (Crystal Thorrson), Charmed (Heidi) et Chilling Adventures of Sabrina (Audrey).

Trezzo Mahoro, Eilija Baranac et son invité assistent à la première de Netflix ‘To All the Boys: P.S. I Love You ’au Egyptian Theatre le 03 février 2020 à Los Angeles, Californie.

Suivez Emilija Baranac sur Instagram

Si vous souhaitez vous tenir au courant de tout ce qui concerne Emilija, cela vaut vraiment la peine de la suivre sur Instagram.

Vous pouvez la retrouver sur @emilijabaranac; elle compte actuellement 102k followers. Sa biographie se lit “Tout se passe”, probablement en clin d’œil au film classique de Cameron Crowe, Almost Famous, et elle a parfaitement raison … son Insta en est la preuve! Il y a beaucoup de superbes clichés à parcourir, avec un post récent la montrant avec ses co-stars de To All the Boys ancrées par la légende “love these people”.

En regardant ses projets à venir, la bio prend tout son sens.

Opinions sur Emilija Baranac

Elle est clairement un talent à surveiller, et même si elle a clairement décroché des rôles solides dans sa carrière jusqu’à présent, il semble que nous n’ayons pas encore vu toutes les capacités de la star présentées.

La prochaine suite de To All the Boys sera un excellent moyen de continuer à impressionner le public, mais il y a quelqu’un dans votre maison qui nous intrigue…

Le film d’horreur-thriller est réalisé par Patrick Brice et sera centré sur une adolescente émue par des meurtres commis dans son lycée. Nous sommes intrigués et Emilija s’apprête à jouer Hailey. Si cela se révèle être un succès, cela pourrait cimenter une croyance plus répandue en sa capacité à assumer un large éventail de rôles.

Personnellement, nous sommes convaincus qu’elle le sortira du parc.

Dans d’autres nouvelles, consultez notre revue pour Netflix hit Uncut Gems.