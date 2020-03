Paco Plaza et Enrique Lpez Lavigne reprendront l’adaptation de ‘Roman Ritual’

Le réalisateur et scénariste Paco Plaza et le producteur Enrique Lpez Lavigne feront équipe dans l’adaptation télévisuelle de «Rituel romain», “une histoire inattendue d’exorcismes et de biens avec lesquels dépenser beaucoup de peur” écrite par El Torres, dessinée par Jaime Martnez et coloriée par Sandra Molina.

Plaza et López Lavigne ont déjà collaboré dans “ Vernica ”, lauréate du septième pour la meilleure production espagnole de 2017, et dans “ La abuela ”, un film d’horreur actuellement en production paralysée qui a un scénario écrit par Carlos Vermut (“ Qui Je vais te chanter ‘).

Cette adaptation de «Rituel romain» Sous la forme d’une mini-série télévisée, elle sera produite par Pablo Cruz, Diego Surez Chialvo et Lopez Lavigne susmentionné via El Estudio, une entreprise récemment fondée par les trois avec la ferme intention de devenir une référence internationale dans la production de contenu en espagnol pour tous. le monde.

Avec des bureaux au Mexique, à Los Angeles et à Madrid et s’appuyant sur plus de 25 ans d’expérience de ses principaux dirigeants, cette nouvelle entreprise a déjà à son agenda plus de 60 projets à différents stades de développement et de production, ainsi qu’une série des accords stratégiques signés avec des agents internationaux compétents tels que Sony Pictures, Netflix, HBO, Lionsgate, Viacom International, Movistar + ou Beta Film, entre autres.

Publié par l’éditeur Dibbuks, le synopsis officiel du roman graphique original est le suivant:

“Après la mort cruelle d’un évêque, le prêtre exilé John Brennan est convoqué par le dôme du Vatican pour affronter un mal qui se propage à l’intérieur des murs du Saint-Siège lui-même. Un mal qui pourrait entraîner la destruction complète de l’Église Catholique “.

“Avec cette prémisse, El Torres rejoue une atmosphère oppressante et crée une situation exceptionnelle de suspense. Le scénario solide devient encore plus terrifiant grâce au dessin de Jaime Martnez dont le réalisme fait que les vignettes prennent forme et cohérence.”

“L’œuvre est préfacée par le réalisateur Paco Plaza et est complétée par des pages finales qui contiennent des détails sur la création de l’œuvre, la documentation ou des dessins indito.”