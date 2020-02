Palmars de la XV Cinema Cup – ‘Parsitos’, meilleur film de 2019

Les votes des utilisateurs de ce site Web ont déterminé que «Parasites“ être proclamé comme le meilleur film sorti en Espagne au cours de la dernière année 2019 après avoir vaincu, à la fois dans la grande finale de la Coupe du Cinéma, les deux ”Une fois à … Hollywood‘comme un’Préféré“.

Merci à tous de participer, de regarder, de partager ou simplement d’être là, un an de plus, que ce soit votre première fois ou l’une des quinze éditions que nous avons déjà eues. L’année qui vient plus et, si possible, mieux.

(Cliquez sur les images pour accéder aux résultats du vote)

MEILLEUR FILM

“Parasites«par Bong Joon-Ho

MEILLEUR RÉALISATEUR

Bong Joon-Ho, pour ‘Parasites“

MEILLEUR ACTEUR PRINCIPAL

Joaquin Phoenix, pour ‘Joker“

MEILLEUR ACTEUR REVENDEUR

Brad Pitt, pour ‘Une fois à … Hollywood“

MEILLEURE ACTRICE PRINCIPALE

Olivia Colman, pour ‘Préféré“

Meilleure actrice de partage

Florence Pugh, pour ‘Petites femmes“

MEILLEUR FILM ESPAGNOL

“La tranchée infinie»de Jon Garao, Aitor Arregi et Jos Mari Goenaga

MEILLEUR FILM PARLANT NON ANGLAIS

“Parasites«par Bong Joon-Ho

MEILLEUR FILM D’ANIMATION

“Toy Story 4«par Josh Cooley

MEILLEUR PHOTOGRAPHE

Pawel Pogorzelski, pour «Midsommar“

MEILLEURE BANDE SONORE ORIGINALE

Hildur Gunadttir, pour «Joker“

MEILLEURS EFFETS SPÉCIAUX

“Avengers: Fin de partie“

PIRE FILM

“Le Japon«par lvaro Daz Lorenzo

Annonce des lauréats des différentes éditions du #CopaDeCine.