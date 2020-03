Paramount avance la première à domicile de ‘Sonic. Le film ‘

Après être devenu le film de jeux vidéo le plus rentable du mois de février dernier, Paramount Pictures a annoncé que ‘Sonic. Le film‘arrivent à l’avance sur leurs plateformes numériques le 31 mars. La raison est la même alléguée par d’autres études majeures telles que Disney, Sony, Universal ou Warner Bros., c’est-à-dire le confinement qui oblige les familles à rester à la maison pour maintenir une distance sociale qui empêche la propagation du coronavirus.

De plus, Paramount a annoncé que le film basé sur la célèbre série de jeux vidéo Sega, l’une des plus vendues au monde, sera disponible en magasin dans ses versions 4K UHD, Blu-ray et DVD à partir du 19 mai 2020. .

Cette décision intervient après que Disney a sorti ‘Frozen 2’ avec trois mois d’avance sur Disney + et devrait faire de même avec ‘Onward’, qui sera lancé sur sa plate-forme le 3 avril. De plus, Universallanz vendredi dernier sur des plateformes telles qu’Apple, Amazon et Sky (et le “docteur” au prix de 19,99 $) “The Invisible Man”, “The Hunt” et “Emma”, tandis que STX a fait de même avec “The Gentlemen: The Lords of the Mafia ‘, Sony avec’ Bloodshot ‘et Warner Bros. ont considérablement amélioré les versions en ligne de’ Question of Justice ‘et’ Birds of Prey ‘.

Initialement, le film devait sortir en novembre, mais après des critiques très négatives de la part des fans concernant la conception du personnage, Paramount a retardé la sortie au 14 février dans le but de repenser Sonic et de mieux l’ajuster. à son apparition dans les jeux vidéo. Le mouvement a fonctionné, les critiques étant devenues positives et le film a fini par rapporter plus de 300 millions de dollars au box-office mondial en seulement un mois.

Réalisé par Jeff Fowlery avec James Marsden et Jim Carrey, dans cette comédie d’aventure en direct, Sonic et Tom (Marsden), son nouvel ami proche, unissent leurs forces pour défendre la planète contre le mal Dr. Robotnik (Carrey) et ses plans pour prendre le relais du monde.