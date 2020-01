Paramount choisit de nouveaux scénaristes pour des films de transformateurs séparés

Paramount a trouvé les scénaristes pour leur prochaine série de films Transformers. THR rapporte que Paramount et Hasbro ont fait appel à James Vanderbilt (Zodiac, The Amazing Spider-Man) et Joby Harold (Army of the Dead) pour écrire des projets distincts en cours de développement en même temps.

Variety rapporte que les deux films donnent à Paramount l’opportunité potentielle de construire plusieurs scénarios au sein de la franchise. Les deux films présenteraient probablement de nouveaux rôles; ils viennent après que Bumblebee soit devenu le film rare de la franchise à être à la fois un succès au box-office et auprès des critiques.

Variety note que Paramount considère toujours la franchise comme une priorité absolue et veut obtenir des réalisateurs pour chaque script le plus rapidement possible.