Paramount Delays Mission: Impossible 7 Production Due to Coronavirus

La production de Mission: Impossible 7 a été retardée pour l’instant en raison des craintes croissantes concernant le Coronavirus à Venise, en Italie. L’Italie a eu le plus de cas en dehors de l’Asie avec plus de 150 personnes testées positives pour le virus (dont trois à Venise).

Le gouvernement vénitien a fait pression pour arrêter les rassemblements publics dans l’espoir de freiner la propagation du virus, ce qui a conduit Paramount à retarder la production.

«Par une abondance de prudence pour la sécurité et le bien-être de nos acteurs et de notre équipe, et les efforts du gouvernement vénitien local pour arrêter les rassemblements publics en réponse à la menace de coronavirus, nous modifions le plan de production de notre tournage de trois semaines à Venise, la première étape prévue d’une production extensive pour «Mission: Impossible 7» », a déclaré Paramount. «Pendant cette interruption, nous voulons être conscients des préoccupations de l’équipage et leur permettre de rentrer chez eux jusqu’au démarrage de la production. Nous continuerons de surveiller cette situation et de travailler aux côtés des responsables de la santé et du gouvernement au fur et à mesure de son évolution. »

Le film devrait ouvrir le 23 juillet 2021, mais il est possible que cela finisse par être repoussé maintenant.