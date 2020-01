Paramount embauche de nouveaux scénaristes pour deux nouveaux films «Transformers»!

Après cinq films en action réelle de «Transformers» et le spin-off de «Bumblebee», Paramount poursuivra la franchise avec deux nouveaux films qui présenteront un script de Joby Harold et James Vanderbilt. Tel que rapporté par The Hollywood Reporter, les deux écriront chacun des films qui seront développés simultanément. Pour le moment, les directeurs de ces projets n’ont pas été annoncés.

En ce qui concerne Joby Harold, il faut dire qu’il a récemment collaboré à l’écriture du scénario du nouveau film de Zack Snyder pour Netflix, ‘Army of the Dead’. James Vanderbilt est pour sa part scénariste parmi d’autres projets de «Zodiac», thriller de David Fincher avec Jake Gyllenhaal, Robert Downey Jr. et Mark Ruffalo entre autres.

Il n’est pas clair si les nouveaux films Transformers seront une continuation des films réalisés par Michael Bay ou s’ils agiront comme un redémarrage de la franchise. Le spin-off de 2018, “ Bumblebee ”, était déjà un changement remarquable dans le ton des films de Bay, signifiant en quelque sorte un redémarrage en douceur de la saga.

En outre, Hasbro Studios a précédemment montré un intérêt pour la création d’un univers cinématographique partagé basé sur certaines de ses propriétés: ‘G.I. Joe ‘,’ Visionaries ‘,’ ROM ‘,’ Micronauts ‘… Ici vous pouvez entrer dans les nouveaux films Transformers, un excellent point de départ pour ce nouvel univers.