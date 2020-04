Paramount négocie avec Chris Pine sa participation à «El Santo»

Va Variety, nous avons appris que le redémarrage que Paramount Pictures prévoit de ‘Le Saint’ (Le Saint) pourrait avoir Chris Pine comme protagoniste. Le médium avance que le studio a entamé des conversations avec le protagoniste de «Wonder Woman» pour jouer dans ce redémarrage du film d’action de 1997 avec Val Kilmer.

Le futur film sera réalisé par Dexter Fletcher (‘Rocketman’) et un scénario de Seth Grahame-Smith (‘The Lego Batman Movie’), avec Lorenzo di Bonaventura, feu Robert Evans (en tant que titre posthume) et Brad Krevoy en tant que producteurs. ils espèrent que ce projet sera le premier d’une franchise réussie.

Le film sera basé sur les œuvres de Leslie Charteris, où le personnage principal est Simon Templar, une sorte de Robin des Bois moderne. Son succès international est venu de la télévision avec la série «The Saint», mettant en vedette Roger Moore entre 1962 et 1969. Cette série a ajouté 118 épisodes, dont beaucoup basés sur les histoires de Charteris, bien qu’ils soient également issus de de scripts originaux.

Déjà en 1997, «El Santo» a été porté au grand écran sous la direction de Phillip Noyce et le rôle principal de Val Kilmer. La critique n’a pas été très favorable à ce film, même s’il a fini par lever 118 millions de dollars dans le monde pour un budget de 68 millions.

Pour la dernière fois et il y a seulement quelques années, le personnage a tenté de redémarrer en tant que série télévisée. Il a même été fait un pilote réalisé par Simon West (‘Con Air’) et avec Adam Rayner et Eliza Dushku, bien que la série n’ait pas abouti.