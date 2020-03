La directrice de théâtre Rachel Chavkin fait ses débuts au grand écran avec «Nid de musaraigne», le remake américain de ça ‘Musaraas‘que Esteban Roel et Juan Fernando Andrs ont réalisé en 2014 avec le soutien en tant que producteur de lex de l’Église.

Weed Road Pictures et Gotham Group seront responsables de la production de cette nouvelle version pour Paramount Pictures, dont les détails spécifiques sont pour le moment inconnus et dont le script a été écrit par Ben Collins et Luke Piotrowski (“ Super Dark Times ”).

Ensuite, le synopsis et la bande-annonce officielle du film désormais original avec Macarena Gmez, Nadia de Santiago, Hugo Silva, Asier Etxeandia, Gracia Olayo, Silvia Alonso, Carolina Bang et Luis Tosar.

Espagne, années cinquante. Montse n’est plus jeune, il a perdu sa jeunesse en prenant soin de sa petite sœur, enfermée dans un sinistre appartement du centre de Madrid.

Sa mère est décédée à la naissance de l’enfant et le père n’a pas pu le supporter. Huy les lâche les laissant seuls. Obligée d’être père, mère et sœur aînée, Montse se cache de la vie, entre quatre murs, nourrissant un tempérament obsessionnel et déséquilibré: elle souffre d’agoraphobie et ne peut pas faire un pas loin de chez elle. Elle ne comprend pas ce qui lui arrive, et la souffrance que cette étrange maladie génère la force à se réfugier dans un monde de Notre Père et Avemaras.

Montse travaille comme couturière et le seul lien qui l’unit à la réalité est la fille, une fille qui cesse d’être. Un jour, cette chaîne est rompue: Carlos, un jeune et irresponsable voisin, a le malheur de tomber dans les escaliers, cherchant de l’aide dans la seule porte vers laquelle il a pu ramper.

Montse vient le chercher.

Quelqu’un est entré dans le terrier des musaraas.

Il ne sortira peut-être plus.