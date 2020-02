Paramount publiera le 20 mars une histoire de gang britannique aux États-Unis – Blackfilm

Deadline a déclaré que Paramount Pictures avait déplacé le film britannique controversé sur les gangs Blue Story à une ouverture exclusive le 20 mars.

Blue Story est réalisé par Onwubolu, qui est connu comme Rapman sur ses vidéos YouTube à succès. Basée sur sa courte trilogie vidéo du même nom, l’histoire suit Timmy et Marco, deux jeunes garçons des régions opposées du sud de Londres qui forment rapidement une amitié solide qui est mise à l’épreuve lorsqu’ils se retrouvent sur les côtés rivaux d’une guerre de rue. Le film met en vedette un éventail de talents émergents du Royaume-Uni: Eric Kofi-Abrefa, Stephen Odubola, Micheal Ward, Khali Best, Max Fincham, Kadeem Ramsay et Karla-Simone Spence. Junior Afolabi Salokun et Micaiah Lewis feront leurs débuts de long métrage.

Sa projection au Royaume-Uni a déclenché une bagarre de masse lors d’une projection le week-end, obligeant au moins deux chaînes de cinéma à le retirer des salles de cinéma. Le combat, qui a eu lieu à Birmingham, dans le centre de l’Angleterre, a impliqué une centaine de personnes, dont une personne portant une machette. Sept policiers ont été blessés en essayant de réprimer la bagarre.

La date du 20 mars sera en concurrence avec la suite d’horreur de Paramount A Quiet Place Part II, le film de comédie / horreur Deerskin de Greenwich Entertainment, les enfants animés de la mer de Fathom Events, une version limitée de la comédie Phoenix, Oregon d’Aspiration Entertainment, et la dramatique de Sony Pictures The Climb.

