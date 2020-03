Paramount retarde un endroit calme, partie II en raison d’un nouveau coronavirus

Le coronavirus a retardé l’apocalypse – ou plus précisément, la sortie de A Quiet Place Part II. Jeudi, John Krasinski a posté sur Instagram pour annoncer que le film était sorti à la dernière minute en raison des inquiétudes suscitées par la nouvelle pandémie de coronavirus. Vous pouvez voir son article ci-dessous.

Le film suit dans le sillage de MGM retardant No Time to Die, le report de Sony de Peter Rabbit 2 et le retard de Universal de Fast 9. Aucune nouvelle date de sortie n’a été prévue pour la suite d’horreur, qui devrait mettre en vedette Emily Blunt, Millicent Simmonds, Noah Jupe, Cillian, Murphy et Djimon Hounsou.