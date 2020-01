Parasite: alignements D&D des personnages principaux | ScreenRant

Parasite est le nouveau film de Bong Joon Ho, et il est sombre, tordu et totalement fascinant. Nominé pour le meilleur film aux Oscars de cette année, ce film coréen a certainement une large base de fans dans toute l’Amérique du Nord. La partie la plus intéressante de ce film dynamique est la variété des personnages.

Que vous ayez votre préféré ou que vous détestiez tous, chacun était totalement unique et passionnant. Pour tous les nerds, nous avons pensé que vous pourriez être intéressé de savoir quel personnage ressemblerait le plus à votre propre personnage D&D. Voici les alignements moraux de Dungeons & Dragons des personnages de ce film.

9 Kim Ki-taek – Bon neutre

Ce personnage est le pourvoyeur, le père sage et l’homme au grand cœur. Quelqu’un dans cet alignement moral a du respect pour la loi et l’autorité, mais il ne se sent pas aussi poussé à le suivre. Si c’est mieux pour leur famille ou pour eux-mêmes, ils sont prêts à contourner les règles.

Cependant, ce genre de personne ne le fait qu’à des fins altruistes. Ils font des sacrifices personnels pour aider les autres et ont un cœur fort qui les mène à travers la vie. C’est Kim Ki-taek enveloppé dans un mot, et il tombe définitivement sous Neutral Good.

8 Park Dong-ik – Chaotique neutre

Cet homme riche est probablement le personnage le moins sympathique du film. Mais bien qu’il ne soit pas le plus gentil garçon, il ne fait pas de son mieux pour nuire aux autres. Il est chaotique parce qu’il valorise la liberté avant tout. Il ne se soucie que de lui-même et il est prêt à tout pour lui et sa famille.

De plus, cet alignement moral n’aide pas vraiment les autres ou ne leur nuit pas. En dehors de leurs précieuses relations personnelles, ils ne se soucient pas vraiment des autres.

7 Moon-gwang – Mal licite

Ce personnage exploite définitivement les familles riches pour lesquelles elle travaille. Elle aime les systèmes et les lois, mais seulement parce qu’elle trouve des moyens de les exploiter et de les utiliser à son avantage. Ce personnage tombe sous l’alignement maléfique car elle nuit aussi aux autres sans réelle motivation.

Bien sûr, elle essaie de se lier d’amitié avec Chung-sook, mais elle devient tout à fait le personnage diabolique. Nous la plaignons, mais elle est certainement le mal licite. Elle reste dans son rôle assigné, mais elle devient définitivement un serpent lorsqu’elle est provoquée.

6 Park Yeon-kyo – Neutre légal

La mère riche et naïve du film. Honnêtement, nous sommes également désolés pour cette femme, mais elle n’a pas non plus le meilleur cœur dans sa poitrine ou la tête sur ses épaules. Honnêtement, ce personnage est licite car elle n’a aucune volonté de briser les normes. Elle connaît sa place et n’a aucune incitation à aller à l’encontre de la société ou de ses normes sociales.

Cependant, elle tombe également sous l’alignement neutre parce que, comme son mari, elle ne se soucie vraiment que de ses proches. Elle a ses propres mœurs, mais elles ne sont nécessaires que dans ses liens sociaux.

5 Kim Chung-sook – Chaotic Good

Cette mère est quelqu’un avec qui nous ne voudrions certainement pas jouer. Ce personnage relève de l’alignement chaotique car elle fait tout ce qui est nécessaire pour protéger sa famille. Elle ne se soucie pas de l’organisation ou du droit.

Cependant, elle est Chaotic Good parce qu’elle se soucie aussi profondément de sa famille, et elle ne fait que des choses chaotiques parce qu’elle pense que c’est la bonne chose pour elle et sa famille. Ses actions peuvent être sauvages et chaotiques, mais à la fin de la journée, son cœur est au bon endroit.

4 Kim Ki-jung – Chaotique neutre

Ce personnage est sans doute le plus intéressant et le plus hilarant à regarder sur grand écran. Elle a certainement ses propres ambitions et talents. Elle tombe sous Chaotic Neutral parce qu’elle est individualiste. Cet alignement moral ne se soucie pas de la tradition ou des règles, mais se concentre plutôt sur la liberté.

Elle ne se soucie pas non plus de ce qui est “bon” ou “mauvais”, elle a juste des objectifs qu’elle veut atteindre. Elle est folle de l’institution, et son propre succès est la seule chose qui lui vienne à l’esprit. Elle est chaotique neutre parce qu’elle fera tout ce qu’il faut pour y arriver, et la morale n’est certainement pas sa priorité absolue.

3 Geun-se – Mal neutre

Ce personnage devient très rapidement le méchant (le plus évident) de l’histoire. Cet homme aimait clairement sa femme, mais il est le premier parasite de ce film. Cet alignement moral suit leurs propres objectifs, et ils n’ont aucun problème à nuire aux autres pour les atteindre.

Ils sont plus que disposés à provoquer le chaos et ils réagiront probablement par la violence. Ils ne tuent pas inutilement, mais cet alignement frappera rapidement une fois franchi. Il n’est pas difficile de voir pourquoi il s’inscrit dans le mal, mais il ne le fait que parce qu’il a été lésé.

2 Park Da-hye – Neutre

Ce personnage ne se soucie pas vraiment d’autre chose que de sortir avec son tuteur. Cependant, elle tombe le mieux dans l’alignement moral neutre parce qu’elle n’a vraiment rien qui la pousse à côté de son béguin secret.

Elle ne se soucie pas des lois, mais elle n’a pas consciemment cette relation pour être rebelle. Elle n’est pas non plus motivée par sa moralité, il est donc difficile de la placer sous “bon” ou “mauvais”. Par conséquent, ce personnage est assez neutre et essaie juste de vivre sa meilleure vie d’adolescente.

1 Kim Ki-woo – Bon neutre

Ce personnage semble le plus calme et le plus recueilli, mais c’est en fait la raison pour laquelle tout le non-sens de ce film se produit. Le fils de la famille Kim est Neutral Good. Il ne se soucie pas non plus exactement du droit ou des normes de la société, mais il se sent lésé par eux. Il pense également qu’il mérite mieux, alors il est prêt à enfreindre les règles pour lui et sa famille.

Cependant, ses motifs ne sont de nuire à personne. En fin de compte, ce sont de bonnes intentions, car il veut une bonne vie pour lui-même, sa sœur et ses parents. Cela ne finit clairement pas en sa faveur, mais il tombe toujours bien dans l’alignement moral du Bon Neutre.

