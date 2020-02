Parasite remporte la meilleure image du sondage Moviegoer d’Oscars 2020

Dans une enquête menée par Fandango, la majorité des cinéphiles veulent Parasite pour gagner le prix du meilleur film aux Academy Awards de ce dimanche. Le film réalisé par Bong Joon Ho est devenu un énorme succès après avoir conquis les critiques et le public et est l’un des plus grands films de cette saison de récompenses. Il est nominé pour six Oscars, dont le meilleur réalisateur, le meilleur scénario original et le meilleur long métrage international. Parasite a également remporté le Golden Globe du meilleur film en langue étrangère, ainsi que le prix SAG du meilleur ensemble, ce qui en fait le premier film étranger à recevoir cet honneur.

Parasite suit une famille pauvre qui s’insère progressivement dans la vie d’une famille riche, conduisant à des événements que personne n’aurait pu prévoir. HBO prévoit d’adapter Parasite en une série limitée, et il a un score de Rotten Tomatoes presque parfait de 99% au moment de la rédaction de cet article. Sa compétition pour le meilleur film comprend 1917, Ford v Ferrari, The Irishman, Jojo Rabbit, Joker, Little Women, Marriage Story et Once Upon a Time in Hollywood.

Avant la cérémonie des Oscars, Fandango a mené son enquête en demandant à plus de 2 000 cinéphiles millénaires qu’ils choisiraient pour gagner dans certaines catégories. Pour le meilleur film, Parasite a été le vainqueur, bien qu’il n’ait battu son camarade de tête 1917 que d’un pour cent. Bong était également le premier choix du meilleur réalisateur, bien qu’il ait encore battu le réalisateur de 1917 Sam Mendes juste par un cheveu. Cela indique qu’il y a beaucoup d’amour pour Parasite et 1917, bien que Fandango ait également noté que parmi les nominés, beaucoup ont exprimé leur amour pour Parasite dans une vidéo publiée sur Twitter, qui peut être vue ci-dessous:

Du côté de l’acteur, les cinéphiles recherchent Joaquin Phoenix (Meilleur acteur, Joker), Saoirse Ronan (Meilleure actrice, Little Women), Brad Pitt (Meilleur acteur de soutien, Il était une fois à Hollywood) et Florence Pugh (Meilleure actrice de second rôle) , Petite femme). Comme le note le rédacteur en chef de Fandango, Erik Davis, “les fans sont plus excités de regarder les Oscars parce qu’ils ont en fait vu les films nominés.” Les cinéphiles interrogés semblaient apporter leur soutien à plusieurs succès au box-office, tels que Little Women, Knives Out (dans la catégorie Meilleur scénario original) et Toy Story 4 (pour le meilleur film d’animation).

Cette année, la course aux Oscars a été un peu controversée, beaucoup contestant le manque de diversité parmi les nominés. Cependant, on ne peut nier que plusieurs des films nominés ont été vus par une bonne partie du grand public, ce qui a suscité un certain intérêt pour la cérémonie. L’inclusion de Parasite dans la course aux récompenses au-delà de la catégorie du meilleur long métrage international est tout un exploit, un témoignage de la qualité du film. Parasite mérite sans aucun doute tous les éloges qu’il a reçus, et à la fin, il pourrait bien marquer le meilleur film comme beaucoup le souhaitent.

