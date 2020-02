Parasites mène le box-office espagnol et devient un grand succès

Les parasites, grand vainqueur des Oscars 2020, deviennent un phénomène partout dans le monde. Le film prépare sa propre série sur HBO et commence maintenant à diriger complètement le box-office espagnol.

Parasites Continuez à écrire l’histoire. Le film a obtenu quatre statuettes dans le Oscars 2020, y compris le meilleur film. Il est ainsi devenu le premier film non anglophone à obtenir le prix. Comme si cela ne suffisait pas, le groupe sud-coréen le casse également au box-office espagnol, au-dessus des grandes sorties américaines et du box-office Mediaset.

Avant de balayer les Oscars, Parasites Il a réussi à augmenter sa collection à 67% au box-office le week-end dernier. Il a ajouté 0,22 million au cours de sa seizième semaine dans les cinémas et a déjà accumulé un total de 2,8 millions. Après cette grande nuit, Le succès sud-coréen a conduit le box-office espagnol mardi, au-dessus de 1917 et Jojo Rabbit, deux des films ayant partagé la catégorie avec Parasites pour opter pour le prix du meilleur film.

Hier, un film coréen, sorti en salles par un minuscule distributeur indépendant, a atteint le sommet du Box Office avant toutes les premières des majors américaines. PARASITES fait également l’histoire en Espagne. Merci à tous d’avoir rendu cela possible. pic.twitter.com/HAIIoyzvJM

Après une première en octobre avec environ 60 exemplaires dans toute l’Espagne, le bon maintien du film Bong Joon-Ho Il a accru sa présence dans les salles de cinéma, jusqu’à atteindre 140 exemplaires lors du week-end des Oscars. Le distributeur espagnol La Aventura profite de l’or de l’Académie cette semaine pour atteindre 300 exemplaires à travers le pays, la collection devrait donc se multiplier dans les prochains jours.

Et le succès continue

En outre, Parasites atteint le sommet des listes de vente de iTunes et Amazon L’édition Blu-ray du film était numéro un des ventes dans le classement des films et programmes télévisés d’Amazon, passant de la cinquième place le 9 février. Sur iTunes, Parasites est également devenu le film le plus demandé aux États-Unis, devant Joker, poignards dans le dos et il était une fois à … Hollywood.

Alors que de nouveaux succès sont récoltés, le film se prépare à réaliser une nouvelle série en HBO. Ce sera dirigé par le propre Bong Joon-Ho et on parle qu’il pourrait être en vedette Mark Ruffalo

