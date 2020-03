Parfait pour les fans de la série

Se solidifiant comme l’une des séries Shonen les plus populaires jamais écrites, My Hero Academia revient dans l’industrie du jeu avec son deuxième titre La justice de mon héros 1. Ramener les héros les plus populaires de la série dans le domaine des combattants d’arène animés avec encore plus de combattants à choisir. De la refonte à Tenya Lida, la dernière édition du catalogue sans cesse croissant des médias My Hero Academia permet aux joueurs de choisir leurs personnages préférés pour se battre. Les joueurs peuvent choisir jusqu’à trois de leurs personnages préférés, dont deux servent d’aide à leur premier et principal combattant.

Le jeu présente un style visuel attrayant qui rivalise avec l’esthétique magnifique de l’anime. Le titre se déroule immédiatement après l’intense épreuve de force All Might vs All For One, juste au début de l’arc de Yakuza. Permettre aux joueurs d’utiliser le nouveau style de tir de Deku pour s’attaquer à la méchante révision et à son puissant homme de main Yakuza. One’s Justice 2 fournit aux fans de la série les héros et les méchants les plus puissants à utiliser en combat intense avec des processeurs intelligents ou vos amis les plus proches.

Les combattants de l’arène anime sont extrêmement touchés ou manquent dans leur qualité. Des systèmes de combat incroyablement amusants et fluides comme la série Naruto: Ultimate Ninja Storm au One Punch Man: beaucoup plus maladroit et moins poli: Un héros que personne ne sait, le genre est un sac mixte. One’s Justice 2 offre l’une des expériences les plus amusantes disponibles dans le genre. Avec un casting de personnages amusants et uniques et un système de combat aussi excitant qu’abordable, le titre est un parfait exemple d’un bon combattant de l’arène anime. En fournissant à chaque personnage deux mouvements puissants “Plus Ultra” et un assortiment de mouvements spéciaux extraits directement du matériau source, chaque personnage se voit montrer l’amour qu’il mérite. Avec des contrôles fluides et des combats muraux passionnants, le jeu est aussi “anime” qu’un combattant d’arène devrait l’être.

Ce que One’s Justice 2 fait bien, c’est qu’il fournit un combattant d’arène très accessible qui a une profondeur saine. Des lancers aux mouvements blindés, aux cordes combo et aux mouvements spéciaux polyvalents, le jeu est gâté pour le choix du combat. Il utilise le style de combat assisté de telle manière qu’il remplit à la fois une niche défensive et offensive offrant un équilibre parfait pour le jeu compétitif. Que vous jouiez en ligne ou avec des amis dans une pièce locale, One’s Justice 2 recrée parfaitement l’intensité des combats de spectacles.

Pour les fans qui recherchent un contenu moins compétitif et plus dans la manière d’expériences solo, il y en a beaucoup pour vous. Comme mentionné précédemment, le jeu permet aux joueurs de vivre les événements de la saga Yakuza de la saison 4. Permettant aux joueurs de découvrir l’arc grâce aux titres du système de combat bien développé et au style visuel magnifique. Le jeu propose un mode amusant de style arcade dans lequel ils font face à des ennemis de difficulté croissante. Enfin, le titre fournit une longue liste de modes de mission que les joueurs peuvent se mettre au défi de terminer. Le jeu offre un large éventail de contenus solo, même pour les fans les plus occasionnels.

Le seul défaut trouvé sur ce titre est sa similitude avec son prédécesseur. Il y a très peu de choses trouvées dans One’s Justice 2 qui n’étaient pas présentes dans la première entrée. À l’exception de quelques nouveaux personnages et de l’arc étant redit au format du jeu, si vous possédez déjà le premier titre, il n’est pas très différent. Cependant, cela ne veut pas dire que ces personnages nouvellement ajoutés n’ajoutent pas de qualité au titre, il peut être difficile d’acheter deux fois ce qui peut sembler être le même jeu.

My Hero One’s Justice 2 offre l’une des expériences de combat d’arène les plus amusantes sur le marché actuel. Accueillant un large éventail de personnages, de contenu et un système de combat bien développé, le jeu est parfait pour les fans de la série. La justice de mon héros 1 dépasse les attentes, Plus Ultra!

La justice de mon héros 1 est disponible sur PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch et PC. . a reçu une version PS4 à des fins d’examen.

Notre évaluation:

4 sur 5 (Excellent)

