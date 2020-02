Parfois, ce qui se passe est ce qui ne devrait pas se produire. Bande-annonce espagnole de «Queen of Hearts»

Festival Films a sorti la bande-annonce espagnole de ‘Reine des coeurs‘, un film réalisé par le cinéaste danois May el-Toukhy (responsable de plusieurs épisodes de’ Something to Believe ‘) pour atteindre les cinémas espagnols le 28 février.

Comme le souligne le réalisateur, le film est l’histoire du tragique crash du bonheur; l’histoire d’une femme puissante qui prend une série de décisions irréversibles qui auront des conséquences inimaginables, tant pour elle-même que pour les personnes qu’elle aime.

Le film, mettant en vedette l’actrice, chanteuse et compositrice danoise Trine Dyrholm, connue dans notre pays pour, entre autres, avoir joué dans les trois saisons du grand ‘The Legacy’, explore jusqu’où nous sommes prêts à aller une fois que nous prenons décisions de nous protéger et de maintenir le «statu quo» dans notre existence.

