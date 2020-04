‘Parsitos’ bat des records sur Hulu une semaine après sa première

Une semaine seulement après sa première exclusive en streaming sur Hulu, le tout nouveau vainqueur de l’Oscar et de la Coupe du film, ‘Parasites«Il est devenu le film en langue étrangère le plus diffusé de tous les films disponibles sur le service de streaming nord-américain.

Et non seulement cela, mais incroyablement, le film sud-coréen réalisé par Bong Joon-Ho a l’honneur d’être le deuxième film le plus regardé de toute l’histoire de Hulu, dépassant les grandes premières telles que “ Comment former votre dragon 3 ”, “ Un endroit calme »ou« Creed II. La légende de Rocky ‘. Tout cela, curieusement, en seulement une semaine.

Mettant en vedette Song Kang-Ho, Lee Seon-Gyun, Jang Hye-Jin, Cho Yeo-Jeong, Choi Woo-Siky Park So-Dam, cette histoire originale se concentre sur la famille sans emploi de Ki-taek, qui manifeste un intérêt soudain pour le train de vie de la très riche famille Park. Un jour, son fils est recommandé de donner des cours d’anglais privés au Park’s. C’est le début d’un coaching incontrôlable, dont personne n’échappera vraiment indemne.

Nous ne devons pas oublier qu’après le grand succès de ‘Parasites“ Lors du dernier gala des Oscars (il a remporté quatre statuettes, dont celle du meilleur film), HBO continue de travailler à son adaptation sous la forme d’une mini-série réalisée par le réalisateur Bong Joon-Ho aux côtés d’Adam McKay. Ce n’est pas rien non plus que, à ce jour, le film a 99% de notes positives sur Rotten Tomatoes.