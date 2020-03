Pas de temps pour mourir retardé à novembre en raison du coronavirus

Les producteurs de films de MGM, Universal Pictures et James Bond Michael G. Wilson et Barbara Broccoli ont annoncé aujourd’hui que la date de sortie de No Time To Die a été repoussée et reportée à novembre 2020. La date de sortie a été décalée en raison des préoccupations mondiales pour le coronavirus . Vous pouvez lire l’annonce complète ci-dessous.

Le tweet officiel du compte Twitter du film James Bond se lit comme suit: «MGM, Universal et Bond producteurs, Michael G. Wilson et Barbara Broccoli, ont annoncé aujourd’hui qu’après un examen attentif et une évaluation approfondie du marché mondial du théâtre, la sortie de NO TIME TO DIE sera reportée à novembre 2020. »

La sortie du film était initialement prévue pour le 8 avril. La nouvelle sortie au Royaume-Uni est prévue pour le 12 novembre. La sortie américaine est maintenant prévue pour le 25 novembre. Elle met en vedette Craig aux côtés d’Ana de Armas, Lea Seymour, Rami Malek, Christopher Waltz, Ralph Fiennes , Naomie Harris, Billy Magnussen, Jeffrey Wright, Ben Whishaw et Lashana Lynch. Voici un synopsis:

Dans No Time to Die, Bond a quitté le service actif et jouit d’une vie tranquille en Jamaïque. Sa paix est de courte durée lorsque son vieil ami Felix Leiter de la CIA arrive pour demander de l’aide. La mission de sauver un scientifique kidnappé s’avère être beaucoup plus perfide que prévu, conduisant Bond sur la piste d’un mystérieux méchant armé d’une nouvelle technologie dangereuse.

MGM, Universal et Bond producteurs, Michael G. Wilson et Barbara Broccoli, ont annoncé aujourd’hui qu’après un examen attentif et une évaluation approfondie du marché mondial du théâtre, la sortie de NO TIME TO DIE sera reportée à novembre 2020. pic.twitter.com/ a9h1RP5OKd

– James Bond (@ 007) 4 mars 2020

Le film sortira au Royaume-Uni le 12 novembre 2020 avec des dates de sortie mondiales à suivre, y compris le lancement américain le 25 novembre 2020.

– James Bond (@ 007) 4 mars 2020