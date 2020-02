Pas le temps de mourir Horloges comme le film Bond le plus long à ce jour

Le dernier film de Daniel Craig en 007 le fera sortir d’une manière épique, au moins en termes de durée. Regal Cinemas fait maintenant la publicité de No Time to Die dans le cadre de sa liste et le film est répertorié comme 163 minutes (2 heures, 43 minutes). C’est assez long pour battre facilement les 148 minutes de Spectre comme le plus long film de l’histoire de 007.

Bien sûr, il faut dire que bien que ce soit évidemment long, il reste loin du film d’action le plus long par une marge assez large, se classant bien derrière King Kong (187 minutes) et Avengers: Endgame de l’année dernière (182 minutes), parmi autres. Le film sort le 8 avril aux États-Unis et met en vedette Craig aux côtés d’Ana de Armas, Lea Seymour, Rami Malek, Christopher Waltz, Ralph Fiennes, Naomie Harris, Billy Magnussen, Jeffrey Wright, Ben Whishaw et Lashana Lynch.

Dans No Time to Die, Bond a quitté le service actif et jouit d’une vie tranquille en Jamaïque. Sa paix est de courte durée lorsque son vieil ami Felix Leiter de la CIA arrive pour demander de l’aide. La mission de sauver un scientifique kidnappé se révèle être beaucoup plus perfide que prévu, conduisant Bond sur la piste d’un méchant mystérieux armé d’une nouvelle technologie dangereuse.