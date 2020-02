Pas le temps de mourir La chanteuse Billie Eilish approuve Michael B. Jordan en tant que prochain acteur pour jouer James Bond

Comme indiqué précédemment, la chanteuse de No Time To Die Billie Eilish a interprété la chanson en direct aux Brit Awards plus tôt cette semaine. Lors de l’émission, Capital Breakfast With Roman Kemp a parlé à Eilish, qui a partagé ses réflexions sur le fait que l’acteur américain Michael B. Jordan serait un bon candidat pour jouer le prochain James Bond après que Daniel Craig aura quitté le rôle.

Eilish a commenté le sujet, “Michael B Jordan tuerait ce sh * t.” Elle a ajouté qu’elle aimerait voir Jordan tenter d’utiliser un accent britannique. Après avoir apparu dans Fantastic Four, Black Panther et les films Creed, le nom de Jordan a été tourné en tant que candidat pour d’autres grandes franchises. Il a même été question de la rencontre de Warner Bros et DC Entertainment avec Michael B. Jordan en tant que candidat potentiel pour réorganiser le rôle de Superman dans le film.

Eilish a également discuté de regarder le nouveau film Bond et comment Daniel Craig a joué un rôle majeur dans la validation de sa chanson pour le film. La nouvelle chanson thème de Bond a été produite par le frère d’Eilish, Finneas, aux côtés de Stephen Lipson. La chanson présente des arrangements orchestraux de Hans Zimmer et Matt Dunkley et une guitare de Johnny Marr. Vous pouvez écouter l’audio de la chanson ci-dessous.

No Time To Die sortira au Royaume-Uni le 2 avril de Universal Pictures et aux États-Unis le 10 avril via MGM via United Artists Releasing.