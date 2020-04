Pas le temps de mourir nous fera pleurer d’émotion

L’actrice Lea Seydoux promet une expérience émotionnelle aux fans du film de James Bond: No Time to Die.

Nous savons que James Bond: pas le temps de mourir Ce sera la dernière fois que Daniel Craig jouera le célèbre espion et la co-star Lea Seydoux a expliqué dans une récente interview qu’il y aura un adieu émotionnel qui émouvera tous les téléspectateurs.

On a demandé à l’actrice Lea Seydoux (Le bleu est la couleur la plus chaude) si elle pouvait donner des indices sur ce que le public peut attendre du film sans trop en révéler. “Il y a beaucoup d’excitation dans ce James Bond”, a-t-elle répondu. «C’est très émouvant. Je parie que tu vas pleurer si tu aimes pleurer. Quand je l’ai vue, j’ai pleuré, ce qui est étrange, car j’apparais dans le film. “

Est-ce à dire que 007 mourra?

Il a longtemps été dit que le film James bond: pas le temps de mourir Cela servira à faire un changement de génération et Daniel Craig donnera le témoin de Nomi joué par Lashana Lynch, l’actrice qui a joué Maria Rambeau dans Captain Marvel. Bien que cela ne signifie pas nécessairement que James Bond mourra tout au long du film.

Malheureusement, nous devrons attendre quelques mois pour le savoir, car No Time To Die a retardé sa sortie en novembre à cause du Coronavirus.

Réalisé par Cary Joji Fukunaga, il présente un casting spectaculaire mené par Daniel Craig, Rami Malek, Naomie Harris, Ralph Fiennes, Ben Whishaw, Jeffrey Wright, Léa Seydoux, Ana de Armas, Rory Kinnear, Dali Benssalah, Billy Magnussen, David Dencik, Lashana Lynch, Christoph Waltz, Julian Ferro, Toby Sauerback, Ty Hurley, Paul O’Kelly et Lampros Kalfuntzos.

Dans James Bond: Sans le temps de mourir, nous pouvons voir comment l’agent 007 profite de vacances à la plage. Mais un de ses amis de la CIA le contacte pour l’aider dans une mission importante où ils doivent secourir un scientifique qui a été kidnappé.

Partager

Publication précédente

Un méchant d’Arrow vend son âme pour tuer Batman

David larrad

Il a étudié la production audiovisuelle d’émissions et de télévision à la Fondation pour l’éducation audiovisuelle. Il a complété une maîtrise en design graphique et 3D.