Patrick Ness écrira la nouvelle adaptation de Lord of the Flies

Le réalisateur Luca Guadagnino n’est pas une première adaptation cinématographique d’œuvres d’autres médias et auteurs. Il l’a déjà fait avec Call Me By Your Name (basé sur le roman d’André Aciman) et avec Suspiria (remake du film de 1977 réalisé par Dario Argento) et il le fera encore avec sa nouvelle version de Le Seigneur des mouches, qui Il se prépare à réaliser et il cherchait un scénariste. Maintenant, cependant, il a été révélé que l’auteur Patrick Ness a été choisi pour écrire cette nouvelle adaptation du roman de William Golding.

Ness est un romancier et scénariste connu pour être l’auteur de A Monster Calls et de la trilogie du livre Chaos Walking. Le premier a été adapté au cinéma par J.A. Bayona, tandis que le second est en cours de production et sera dirigé par Doug Liman.

Patrick Ness s’est également inspiré auparavant d’œuvres qui ne lui appartiennent pas pour créer du contenu, depuis 2016, il est le créateur et le scénariste principal de la série télévisée Class: spin-off de longue date de Doctor Who, qui à son tour a été créé par Sydney Newman, CE Webber et Donald Wilson.

Il convient de noter que l’auteur n’a jusqu’à présent que trois projets audiovisuels à son actif, ce qui constituera sans aucun doute un ajout intéressant à son programme d’études, car le roman original, écrit par William Golding, est considéré comme l’un des plus grands romans de littérature moderne.

D’autre part, il est important de rappeler que, à sa sortie, le film deviendra la cinquième traduction des pages imprimées en celluloïd, après celle de 1963 – réalisée par Peter Brook-; le Philippin, nommé Alkitrang Dugo, sorti en 1975, réalisé par Lupita Concio; et celle de 1990, par Harry Hook. De plus, Ladyworld est sorti en 2018, qui, bien qu’il ne soit pas directement crédité en tant qu’adaptation, est inspiré par certains éléments de l’intrigue. Cette dernière adaptation a utilisé un changement de genre dans les protagonistes.

Que pensez-vous de cette nouvelle adaptation? Qu’est-ce que Guadagnino et Ness apporteront à l’histoire originale?