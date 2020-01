Patrick Stewart a parlé à Kevin Feige du professeur X

La star des X-MEN Patrick Stewart révèle qu’il a rencontré Kevin Feige pour parler du professeur X récemment

Il semble que l’idée que Patrick Stewart ait répété le rôle du professeur X dans l’univers cinématographique Marvel ait été considérée par Marvel Studios et Kevin Feige, mais l’acteur confirme que Logan a fermé cette possibilité.

Grâce à l’acquisition de 20th Century Fox par Disney, les droits des X-Men sont maintenant de retour aux studios Marvel. Cela signifie que nous aurons un redémarrage avec les personnages au cours des cinq prochaines années environ et l’acteur légendaire Sir Patrick Stewart a maintenant révélé qu’il avait récemment rencontré Kevin Feige pour parler du personnage.

Maintenant, il est difficile de dire s’il s’est vu offrir la possibilité de rejouer le rôle (il semble qu’au moins cela aurait pu être suggéré d’une manière ou d’une autre).

“J’ai rencontré Kevin Feige il y a quelques mois et nous avons eu de très longues conversations”, a-t-il déclaré à Digital Spy. “Et il y a eu des mouvements et des suggestions, dont Charles Xavier.”

«Voici le problème. Si nous n’avions pas fait Logan, alors oui, je serais probablement prêt à remonter dans ce fauteuil roulant et à être Charles Xavier », ajoute Stewart. “Mais Logan a changé tout ça.” Il a continué à se souvenir d’avoir regardé le film avec Hugh Jackman et de s’effondrer après avoir vu sa co-star verser une larme pour la disparition de Xavier, puis à nouveau lorsque Wolverine a pris son dernier souffle.

“Hugh m’a pris la main et nous nous sommes serrés la main pendant les sept ou huit dernières minutes du film parce qu’il y avait beaucoup de choses qui nous bouleversaient”, explique-t-il. «Nous avons été touchés par l’histoire. Nous avons été émus l’un par l’autre. Le film nous a émus. Mais nous avons également pris la décision de dire au revoir à nos personnages aussi. En ce sens, ce n’était pas seulement la mort de ces deux hommes dans la franchise, mais c’était aussi un au revoir à notre part dans eux aussi.

Patrick était incroyable comme Charles Xavier, mais il a déjà 79 ans, donc reprendre ce rôle aurait pu fonctionner ou non, surtout si nous allons obtenir une version beaucoup plus physique comme les bandes dessinées actuelles de X-Men. Cela aurait quand même été de revoir l’acteur en tant que professeur X. Que pensez-vous?

Depuis que j’ai raison, j’ai toujours été attiré par le dessin, la bande dessinée et surtout le cinéma, à cause de ce hobby “Star Wars: Episode IV”, j’étais fasciné par le grand nombre de vaisseaux spatiaux apparus dans elle et le monde entier créé par George Lucas, la scène du navire Corellia poursuivi par un croiseur impérial qui a avancé pour remplir l’écran était choquante. La musique de John Williams était entraînante et facile à retenir, alors je me souviens de mes collections d’autocollants et des poupées de la saga. Une autre grande influence a été les bandes dessinées, en particulier les éditions de Spiderman Vertice, The Patrol X, The Avengers, The Fantastic 4, avec lesquelles j’ai appris à dessiner en copiant les dessins animés de John Romita Sr. et Jack Kirby. Il n’est donc pas surprenant qu’il finisse par étudier à l’école d’art de Saragosse.