Patrick Stewart a rencontré Kevin Feige à propos des rôles du MCU, mais il est peu probable qu’il surprenne Xavier

Patrick Stewart dit qu’il a rencontré Kevin Feige au sujet d’un éventuel rôle dans le MCU, et même si Charles Xavier est venu, il est peu probable que cela se produise à cause de Logan. Stewart a parlé avec Digital Spy pour une nouvelle interview faisant la promotion de Star Trek: Picard sur CBS All-Access et a été interrogé sur la possibilité qu’il joue le rôle qu’il a joué dans les films X-Men originaux lorsque les mutants font leur chemin dans le MCU.

“J’ai rencontré Kevin Feige il y a quelques mois et nous avons eu de très longues conversations”, a-t-il expliqué. “Et il y a eu des mouvements et des suggestions, dont Charles Xavier.”

Stewart a déclaré que l’hésitation à le ramener en tant que Xavier, l’un des meilleurs castings d’un personnage de bande dessinée à ce jour, vient de lui et non de Marvel. “Voici le problème”, a-t-il déclaré. «Si nous n’avions pas fait Logan, alors oui, je serais probablement prêt à monter dans ce fauteuil roulant une fois de plus et être Charles Xavier. Mais Logan a changé tout cela. »

Il a poursuivi: «Voici une petite anecdote. La première fois que Hugh [Jackman] et j’ai vu le film en public au Festival du film de Berlin, où le film a été présenté en première. Peu de temps après la scène de la mort de Xavier, je me suis retrouvé très ému mais je devais garder ma prise parce que nous étions assis au milieu de ce cinéma. Et puis j’ai vu la main de Hugh monter vers son œil et essuyer une larme. J’ai pensé: “Bon sang, le bougre pleure. Oh, laisse sortir Patrick ‘»

Patrick a noté qu’il a essayé de le maintenir ensemble mais finalement “assis là à pleurnicher” dans le théâtre. «Hugh m’a pris la main et nous avons tenu la main pendant les sept ou huit dernières minutes du film parce qu’il y avait tellement de choses qui nous bouleversaient. Nous avons été touchés par l’histoire. Nous avons été émus l’un par l’autre. Nous avons été émus par le film. Mais nous avons également pris la décision de dire au revoir à nos personnages. En ce sens, ce n’était pas seulement la mort de ces deux hommes dans la franchise, mais c’était aussi un adieu à notre part dans eux. “

Stewart a joué le professeur X dans les trois premiers films X-Men ainsi que X-Men: Days of Future Past, X-Men Origins: Wolverine, The Wolverine et bien sûr Logan.