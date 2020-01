Patrick Stewart invite Whoopi Goldberg à apparaître sur Star Trek: Picard Saison Deux

Whoopi Goldberg n’apparaîtra pas comme Guinan dans la première saison de Star Trek: Picard saison un, mais si Patrick Stewart a son chemin, elle sera dans la saison deux. Stewart est apparue sur The View mercredi matin et l’a invitée à rejoindre le spectacle pour sa deuxième saison.

“Je suis ici avec une invitation officielle, et c’est pour vous, Whoopi”, a déclaré Stewart à Goldberg, la surprenant. “Alex Kurtzman, qui est le producteur exécutif principal de Star Trek: Picard, et tous ses collègues, dont je fais partie, veulent vous inviter dans la deuxième saison.”

Goldberg était émue après l’invitation, qu’elle ne savait apparemment pas venir, et a déclaré: “Je l’ai déjà dit dans l’émission, mais Star Trek a été l’une des grandes expériences, du début à la fin. J’ai eu le meilleur, le meilleur et le meilleur temps de ma vie. »

L’émission, qui a lieu des années après les événements de The Next Generation, arrive demain sur CBS All-Access. La première saison de dix épisodes met en vedette Stewart dans son rôle emblématique avec Santiago Cabrera, Michelle Hurd, Evan Evagora, Alison Pill, Harry Treadaway et Isa Briones. Brent Spiner, Jeri Ryan, Jonathan Del Arco, Jonathan Frakes et Marina Sirtis.

