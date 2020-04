Patty Jenkins a parlé du spin-off d’Amazon

Partager

Depuis que la nouvelle a été annoncée que les Amazones auraient leur spin-off, de nombreux fans se demandent quelle colère. Cette fois, Patty Jenkins a révélé des informations sur cette bande.

Après le Univers étendu DC décevra les fans avec leurs trois premiers versements, Wonder woman est venu au grand écran pour tout changer. L’enregistrement a montré qu’il y avait de l’espoir DC Comics au cinéma et aussi pour les films avec des super-héroïnes. Maintenant, près de trois ans après la première de ce film, les plans pour l’avenir de ce personnage et de son univers semblent très prometteurs. Patty jenkins Il a un grand avenir en tête, où il comprend les Amazones.

Ledit réalisateur, ainsi que l’actrice Gal Gadot, ont été la clé Wonder woman est devenu un succès, et ils sortiront bientôt Wonder Woman 1984, une suite attendue qui a dû être retardée de plusieurs mois par la pandémie mondiale de COVID-19. Mais la chose la plus surprenante au sujet des nouvelles déclarations de Patty jenkins est qu’ils reconfirment le spin-off des Amazones, qui avait déjà été discuté.

Que verrons-nous dans le spin-off?

Nous voulons tous en savoir plus sur les Amazones et Patty jenkins Il nous donne plus de détails sur le projet lors d’une nouvelle interview avec Total Film: «Je ne vais pas proposer une nouvelle pensée avant la sortie de ce film parce que je veux prendre une collation et garder mon esprit frais. Mais oui, il y a un arc que j’ai en tête pour le premier film, puis le deuxième film, puis le film Amazon, puis le troisième film. »

Wonder woman Il a gagné l’amour du public depuis son apparition dans Batman vs Superman: l’origine de la justice, bande où il a été magistralement présenté par Gal Gadot y Zack Snyder. Maintenant, tout le monde attend avec beaucoup d’émotion Wonder Woman 1984Cependant, les espoirs de sa sortie au cinéma le 14 août sont de plus en plus faibles.

