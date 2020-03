Patty Jenkins a quitté Thor: le monde sombre parce qu’elle n’aimait pas le script

Dans une interview avec Vanity Fair, la réalisatrice de Wonder Woman 1984 Patty Jenkins a parlé de refuser Thor de Marvel: le monde sombre parce qu’elle ne pensait pas que le script était assez bon. Voici les faits saillants:

Ne pas diriger Thor: The Dark World: «Je ne pensais pas que je pouvais faire un bon film avec le script qu’ils avaient prévu de faire. Je pense que cela aurait été énorme – il aurait semblé que c’était de ma faute. Cela aurait ressemblé à “Oh mon Dieu, cette femme l’a réalisé et elle a raté toutes ces choses.” C’était la seule fois dans ma carrière où je me suis vraiment senti, fais ça avec [another director] et ça ne va pas être un gros problème. Et peut-être qu’ils le comprendront et l’aimeront plus que moi. Vous ne pouvez pas faire des films auxquels vous ne croyez pas. La seule raison de le faire serait de prouver aux gens que je le pouvais. Mais cela n’aurait rien prouvé si je n’avais pas réussi. Je ne pense pas que j’aurais eu une autre chance. Et donc, je suis très reconnaissant. “

Sur ses réflexions sur Marvel en général: «Je n’ai vraiment que des choses positives à dire sur Marvel, car, honnêtement, ils m’ont donné cette chance en premier lieu et ce n’était pas en vogue de le faire. Ils ont trouvé le directeur légitime de Thor. Taika est tellement bon pour Thor. Oh mon Dieu, j’adore ce film. Son ton avec Thor était juste magistral. Cela me semblait être de la pure Taika. »

Sur l’empathie de Wonder Woman: “C’est mon truc préféré chez elle. L’héroïsme consiste à garder intacts votre amour et votre compassion pendant que vous essayez de changer le monde. J’adore ça à propos de Wonder Woman et c’était l’une des choses que je me sentais le plus passionné par le maintien, car c’était quelque chose que j’aimais chez elle en grandissant. Elle était une inspiration et aucune partie d’elle ne m’a fait sentir que je ne pouvais pas être aussi une femme, et aussi une mère, et aussi une femme ou une petite amie ou un partenaire. C’est une héroïne au corps entier qui représente la bonté, mais aussi l’amour, la compassion et la gentillesse. C’est là que c’était le plus difficile – le monde ne pensant pas qu’un super-héros féminin pouvait être puissant. »