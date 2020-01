Paul Bettany dit que la série WandaVision est «Bonkers»

Paul Bettany dit que le public sera dans une course folle lorsque la prochaine série MCU WandaVision sortira à Disney +. Bettany, qui reprend son rôle de Vision dans la série, a parlé avec Kevin Smith pour une interview IMDB sur la série.

“Oui, je suis de retour pour WandaVision”, a déclaré Bettany à Smith. «… Je suis un tel admirateur de Kevin Feige. Il a pris un tel risque avec cette émission et le concept de l’émission. Il a été magnifiquement écrit par Jac Schaeffer et son équipe d’écrivains. Et c’est f ** king bonkers. Je veux dire, c’est – c’est tellement là-bas et les noix, ce qu’ils – les choix qu’ils font. Les fans n’auront pas à attendre plus longtemps. Eh bien, ils l’ont un peu augmenté, mais ils auront également beaucoup plus d’informations [checks watch] très, très bientôt à quoi cela pourrait ressembler et se sentir. Et j’en suis fier et je m’amuse tellement à le faire. “

WandaVision met en vedette Bettany dans Vision, Elizabeth Olsen dans Scarlet Witch, Randall Park dans Agent Jimmy Woo, Kat Dennings dans Darcy Lewis, Teyonah Parris dans Monica Rambeau et Katharyn Hahn dans une “voisine curieuse”. Elle sera présentée en première sur Disney + dans le courant de 2020.