Paul Rudd a donné sa bénédiction pour l’apparition de Tommy Doyle dans Halloween Kills

Bien avant d’être Ant-Man, Paul Rudd était Tommy Doyle dans Halloween: The Curse of Michael Myers. Et il est ravi de voir Anthony Michael Hall jouer le rôle dans Halloween Kills. Hall, qui joue le rôle de l’adulte Doyle dans la prochaine suite de Halloween en 2018, est apparu sur le podcast Fantasm et a révélé que Rudd avait donné sa bénédiction à Hall pour jouer le rôle de Tommy dans le film.

Hall a déclaré (par JoBlo): «Un jour, David Gordon Green m’envoie un texto quand je suis parti, je ne tournais pas ce jour-là, et il dit:« Oui, j’ai reçu un appel de Paul Rudd, et il envoie de son mieux et il a donné ses bénédictions. Il est vraiment excité que vous jouiez le rôle. “Je n’ai jamais rencontré Paul Rudd, mais je pensais que c’était vraiment sympa.”

Il a ajouté qu’il avait une grande expérience de travail avec la distribution originale, notant: «J’ai travaillé avec beaucoup d’acteurs qui étaient dans ce premier film et ils étaient tous super cool. C’était vraiment génial. Je pense que les fans vont vraiment aimer ce film, c’est vraiment intense, c’est vraiment bien. “

Comme les nouveaux films d’Halloween ignorent toute la continuité des films précédents au-delà du premier Halloween, il reste à voir comment Tommy prend en compte les nouveaux films. Ce que nous savons, c’est qu’il met en vedette Jamie Lee Curtis, Hall, Nancy Stephens, Robert Longstreet, Charles Cyphers, Kyle Richards, Judy Greer, Andi Matichak, Dylan Arnold, Jibrail Nantambu et James Jude Courtney et ouvre le 16 octobre.