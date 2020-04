Peacock dévoile les premiers remorques pour Saved by the Bell, Punky Brewster Revivals

Peacock devrait être lancé à grande échelle pour tout le monde en juillet, et le service de streaming a révélé des bandes-annonces pour leurs réveils Saved By the Bell et Punky Brewster. Vous pouvez voir les premières bandes-annonces ci-dessous pour les deux émissions, qui voient la série classique ressuscitée dans le cadre de la plate-forme de streaming NBCUniversal.

Saved By the Bell ramène Mario Lopez est de retour comme A.C. Slater, Elizabeth Berkley comme Jessie Spano, Tiffani Amber Thiessen comme Kelly Kapowski et Mark-Paul Gosselaar comme Zack Morris. La série revient à Bayside High où le fils de Zack, Mac, est maintenant à l’école, suivant les traces de son père:

Pendant ce temps, Punky Brewster ramène la sitcom des années 80 à l’écran avec Soleil Moon Frye reprenant son rôle de personnage principal. Une fois adulte, l’enfant précoce élève maintenant trois enfants en tant que mère célibataire lorsqu’elle rencontre une orpheline qui lui rappelle l’enfant qu’elle était, et elle doit l’aider à se remettre sur ses pieds. Freddie Prinze Jr. s’apprête à jouer l’ex-mari de Punky, Travis.

Les deux spectacles devraient être lancés sur Peacock, qui devrait être lancé en juillet avec certains clients Xfinity Flex et X1 déjà en mesure d’y accéder. Les deux spectacles n’ont pas encore de dates de première.