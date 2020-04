Peacock publie les premiers extraits de «Saved by the Hood», «Punky Brewster» et bien d’autres!

Peacock a publié les premiers aperçus officiels de certaines de ses futures séries et films, y compris le redémarrage de «Sauvé par la cloche»; le film de Steve Franks, «Psych 2: Lassie Comes Home»; la suite de la sitcom des années 80 «Brasseur punk» qui met en vedette Soleil Moon Frye; La nouvelle saison de comédie de Glen Howerton, «A.P. Bio ‘; la série policière de la BBC, «La capture»; la série spin-off / prequel de Madagascar intitulée «Madagascar un peu sauvage»; ou la nouvelle comédie de David Schwimmer, «Intelligence».

Peacock, le nouveau service de streaming de NBCUniversal, sera lancé en juillet 2020 (au moins aux États-Unis) avec trois modèles d’abonnement: un gratuit avec de la publicité qui donnera accès à environ 7 500 heures de contenu; Peacock Premium, avec de la publicité liée à NBCUniversal lui-même, un coût mensuel de 4,99 $ et l’accès à un catalogue de plus de 15 000 heures de contenu; et une troisième version sans publicité au prix de 9,99 euros par mois.

Ne manquez pas tous les aperçus ci-dessous!

Tracey Wigfield est l’auteur et producteur exécutif du redémarrage de «Sauvé par la cloche», qui mettra en vedette le retour des acteurs originaux Elizabeth Berkley, Mario Lopez, Mark-Paul Gosselaar et Tiffani Thiessen dans leurs rôles emblématiques de Jessie, Slater, Zack et Kelly, ainsi qu’un casting de jeunes acteurs dirigés par Dexter Darden, Josie Totah, Haskiri Velazquez, Mitchell Hoog, Alycia Pascual-Pena et Belmont Cameli.

Quant à l’histoire, lorsque le gouverneur de Californie Zack Morris est contraint de fermer plusieurs écoles secondaires en difficulté financière, il propose d’envoyer des élèves affectés dans les écoles les plus performantes de l’État, notamment Bayside High. L’afflux de nouveaux étudiants donnera aux garçons les plus privilégiés de Bayside une dose de réalité bien nécessaire … et hilarante.

Arrêtez! Qui a hâte de voir le premier teaser #SavedByTheBell!? Découvrez ce troupeau de premiers regards des originaux #PeacockTV en streaming bientôt. Fileté pour votre plus grand plaisir! pic.twitter.com/XdIZ7BN9tV

– Peacock (@peacockTV) 16 avril 2020

Basé sur le roman classique d’Aldous Huxley du même nom de 1932, «Brave New World» est une série dramatique de science-fiction dystopique qui suit les habitants de New London, une société future qui a réalisé la paix et la stabilité en interdisant la monogamie, la vie privée, l’argent, la famille et sa propre histoire. La série met en vedette Demi Moore, Alden Ehrenreich, Harry Lloyd et Jessica Brown Findlay.

Quelqu’un regarde toujours. Préparé à se laisser entraîner dans toute l’action de #TheCapture, bientôt sur #PeacockTV. pic.twitter.com/nY2LRQuMaK

– Peacock (@peacockTV) 16 avril 2020

Réalisé par le créateur de «Psych» Steve Frank, «Psych 2: Lassie Comes Home» Il poursuivra l’histoire de James Roday et Dulé Hill en tant que Shawn Spencer et Burton “Gus” Guster, lors d’un voyage de retour dans leur ville natale de Santa Barbara pour trouver le criminel qui a tiré et presque tué Carlton “Lassie” Lassiter (Timothy Omundson). .

Quelqu’un regarde toujours. Préparé à se laisser entraîner dans toute l’action de #TheCapture, bientôt sur #PeacockTV. pic.twitter.com/nY2LRQuMaK

– Peacock (@peacockTV) 16 avril 2020

Concernant le redémarrage de la télévision «Punsky Brewster»Il s’agit d’une comédie de 10 épisodes dans laquelle Soleil Moon Frye reprendra son rôle emblématique de Penelope “Punky” Brewster, une fille maintenant femme et mère de famille qui à l’époque a été abandonnée par sa mère dans un centre commercial de Chicago, uniquement accompagnée de son chien Brandon. Comme les fans de la série originale le savent bien, la petite fille est allée vivre dans un immeuble Henry Warnimont, qui, quand il a découvert la fille, a décidé de prendre soin d’elle, car le plus jeune ne voulait pas aller dans un orphelinat. La série originale a été créée par David W. Duclon et diffusée pendant quatre saisons, de 1984 à 1988.

Quelqu’un regarde toujours. Préparé à se laisser entraîner dans toute l’action de #TheCapture, bientôt sur #PeacockTV. pic.twitter.com/nY2LRQuMaK

– Peacock (@peacockTV) 16 avril 2020

«A.P. Bio ‘, créé par Mike O’Brien («Saturday Night Live»), suit Jack Griffin, un universitaire en philosophie de Harvard en disgrâce, qui est obligé de retourner dans sa ville natale de Toledo, Ohio, en tant que professeur de biologie. Son choix ne sera pas d’enseigner le moins du monde, mais de se concentrer sur la façon de se venger de son ancien rival Miles Griffin (Tom Bennett), tandis que le réalisateur Ralph Durbin (Patton Oswalt) essaie de le contrôler. Les deux premières saisons de la série ont été initialement diffusées par NBC en 2018 et 2019, mais elles ont été annulées puis sauvées pour continuer à agrandir le catalogue Peacock. En Espagne, nous avons pu le voir via Movistar +.

Quelqu’un regarde toujours. Préparé à se laisser entraîner dans toute l’action de #TheCapture, bientôt sur #PeacockTV. pic.twitter.com/nY2LRQuMaK

– Peacock (@peacockTV) 16 avril 2020

«La capture» Il s’agit d’une série télévisée britannique de coupures policières créée, écrite et réalisée par Ben Chanan, avec Holliday Grainger, Callum Turner, Laura Haddock, Ben Miles, Paul Ritter et Ron Perlman. Situé dans l’actuelle Londres, Grainger incarne l’inspecteur-détective Rachel Carey, qui est assigné à l’arrestation et à l’inculpation du 1er caporal Shaun Emery des Forces spéciales britanniques, qui cherche à effacer son nom après avoir commis un crime présumé. . En Espagne, nous avons déjà pu le voir à travers Starzplay.

Quelqu’un regarde toujours. Préparé à se laisser entraîner dans toute l’action de #TheCapture, bientôt sur #PeacockTV. pic.twitter.com/nY2LRQuMaK

– Peacock (@peacockTV) 16 avril 2020

Madagascar: un peu sauvage est une série dérivée / préquelle dérivée de films d’animation populaires DreamWorks. La série se concentre sur les versions plus jeunes d’Alex le Lion, Marty le Zèbre, Melman la Girafe et Gloria l’Hippopotame.

Ce n’est pas un hack. #Intelligence arrive bientôt sur #PeacockTV. pic.twitter.com/POvR8z4i7z

– Peacock (@peacockTV) 16 avril 2020

David Schwimmer («Friends») est le protagoniste de «Intelligence», une comédie britannique créée par Nick Mohammed qui suit un agent du renseignement américain non-conformiste et un malheureux analyste informatique britannique.

Ce n’est pas un hack. #Intelligence arrive bientôt sur #PeacockTV. pic.twitter.com/POvR8z4i7z

– Peacock (@peacockTV) 16 avril 2020

Finalement «Angelyne» est une série limitée basée sur une femme qui, dans les années 1980, est devenue célèbre après être apparue sur une série d’affiches à Los Angeles. La série met en vedette le nominé aux Golden Globe Emmy Rossum, avec Sam Esmail comme producteur.

Qui est-elle? Ange # Angelyne arrive bientôt sur #PeacockTV. pic.twitter.com/x9gRhNJY3n

– Peacock (@peacockTV) 16 avril 2020