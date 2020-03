Peaky Blinders Saison 6 arrête la production en raison de Coronavirus

Peaky Blinders la saison 6 arrête la production à la suite de l’épidémie de coronavirus. Créé par Steven Knight et créé en 2013, Peaky Blinders se déroule à Birmingham, en Angleterre, et commence plusieurs mois après la fin de la Première Guerre mondiale. L’histoire tourne autour du gang qui compose le titre de la série. Plus précisément, il se concentre sur le très ambitieux Tommy Shelby (Cillian Murphy). Le gang de Shelby attire l’attention d’un inspecteur en chef détective, joué par Sam Neill, qui a de l’expérience dans la gestion des éléments indésirables de la société. Bien que le drame policier ait changé d’orientation narrative au fil des ans, avec des apparitions de Tom Hardy, il a toujours reçu les éloges des critiques et la reconnaissance lors des cérémonies de remise des prix.

Selon The Guardian, la production de Peaky Blinders saison 6 a été arrêtée. Line of Duty, qui est une procédure policière, a également arrêté de filmer sa sixième saison. Ensemble, ils représentent deux des émissions les plus populaires de la télévision britannique. Ces deux décisions ont été prises alors que la production cinématographique et télévisuelle du Royaume-Uni commençait à se terminer en réponse à la pandémie de coronavirus. Un porte-parole de la BBC, qui diffuse à la fois Peaky Blinders et Line of Duty, a expliqué la décision et a noté qu’ils recherchaient des conseils d’experts en santé sur la façon de procéder.

Connexes: Peaky Blinders True Story: combien de choses se sont réellement passées

Peaky Blinders, qui est disponible en streaming sur Netflix, a été un énorme succès pour la BBC. À une époque où de nombreuses émissions ont vu leur audience décliner, le dernier épisode du drame policier de Steven Knight a attiré le plus grand nombre de téléspectateurs à ce jour. La finale de la saison 5 de Peaky Blinders, intitulée «Mr. Jones », a été regardé par 7,30 millions de téléspectateurs au Royaume-Uni. La série a également connu des critiques élogieuses, saluée pour ses performances d’acteur et sa cinématographie mémorable.

Il faudra un certain temps avant que les diffuseurs britanniques ne se tournent exclusivement vers les répétitions, car il y a déjà des épisodes considérables de feuilletons de longue durée comme Coronation Street et Eastenders. Cependant, comme les retombées du coronavirus semblent s’aggraver, avec des rapports selon lesquels les productions ne seront pas assurées contre le virus, l’avenir du divertissement au Royaume-Uni et au-delà semble très incertain.

Plus: À quoi s’attendre de Peaky Blinders Saison 6

Source: The Guardian